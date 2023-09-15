Кому достались награды на «ARCTIC OPEN — ДЕТЯМ»

За четыре дня кинособытия детской программы VII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN — детям» посетили более 3600 человек. На сцене Архангельского театра кукол 5 ноября жюри наградили победителей киносмотра.

В конкурсной программе было представлено 15 короткометражных и 4 полнометражных фильма из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Турции, Ирана и Италии. Во внеконкурсной программе VR-показ экофильма «Подводный мир белых китов» и ретроспективный просмотр мультмюзиклов киностудии «Союзмультфильм», созданных Инессой Ковалевской. Показ прошёл в честь 90-летия легендарного режиссёра, подарившего нескольким поколениям детей «Бременских музыкантов», «Катерок», «Чучело-Мяучело» и другие мультфильмы.

Концепцией кинофестиваля этого года стали «Истории портового города». Зрители ARCTIC OPEN при помощи магии кино перенеслись сразу на несколько причалов морей и океанов. Следуя морской тематике фестиваля, церемония закрытия началась с песни из мультмюзикла «В порту». Дети из образцового детского музыкального театра «Страна чудес» исполнили песни из анимационных фильмов детства своих родителей.

Жюри программы «ARCTIC OPEN — детям» возглавила режиссер, продюсер, художник-аниматор киностудии «Союзмультфильм», автор нового мультфильма «Умка» Татьяна Киселева. Также в судейской комиссии кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Котт, актер театра и кино, музыкант, композитор Иван Соловьев и пинежская поэтесса Варвара Заборцева.

Уже во второй раз показы фильмов для детей и юношества выделены в отдельную программу и проходят в дни осенних каникул, чтобы в кинозал смогли прийти дети, посмотреть авторское кино, задать вопросы режиссёрам, актёрам и продюсерам.

«Закрывала» фильм кинофестиваля итальянская киноработа «4 сезона», в которой более 140 детей имитируют характерные звуки четырех времен года с помощью «телесной перкуссии» — осенний дождь, зимний ветер, пение птиц весной и, наконец, стрекот цикад летом.

Создатель фильма Микеле Виллетти поприветствовал зрителей ARCTIC OPEN онлайн из Италии: «Я посмотрел в интернете, как выглядит город Архангельск. Он великолепен. Когда ты видишь волшебное место, волшебных людей, организующих фестивали, это дает надежду».

В этом году на кинофестивале «ARCTIC OPEN — детям» жюри выбрало победителей в нескольких номинациях.

«Лучшим полнометражным игровым фильмов для детей и юношества» стала киноработа новой кавказской волны кинематографа «Испытание аулом» 6+ режиссёра Ислама Сатырова. Этот фильм посмотрели в Коноше, Архангельске и Новодвинске. На кинофестивале киноленту представлял продюсер фильма Денис Лафанов и актёр, сыгравший главную роль городского подростка Тимура, приехавшего в аул, Амир Кумратов.

«Кто никогда не слышал о таком маленьком, но некогда великом и многочисленном народе, узнали, что есть ногайцы, узнали немного о их жизни. Съемки проходили в маленьком ногайском ауле, но какие там отзывчивые и добрые люди! Когда видели, что съёмки фильма идут долго, кто-то из местных привозил пироги, пирожки, чай калмыцкий, несмотря на то, что еды на съемочной площадке было достаточно, просто люди не могли быть равнодушными, каждый хотел помочь», — рассказала мама актёра Майя Кумратова.

Кубок ARCTIC OPEN за «Лучший короткометражный фильм для детей и юношества» получила документальная сказка «Король бакланов» 12+ режиссёра Дарьи Разумниковой, производства Фонда поддержки регионального кинематографа. В Архангельске фильм представляли принимавшие участие в съёмках Мария, орнитолог, ученый, экозащитница, и её маленький сын Андрей Мокридины. На момент съёмок Андрею было 2,5 года. Также в Архангельск на творческие встречи со зрителями приехала режиссёр монтажа Елена Галянина. Она и приняла кубок.

Награду за «Лучший детский актерский состав» получили юные актеры фильма «Иван Семенов: большой поход» 6+ режиссера Антона Богданова. Как и в прошлом году продолжение истории про хулигана Семёнова на архангельском кинофестивале представляет актёр, сыгравший Алика в фильме, Костя Костин.

«Специальное упоминание жюри» получила дебютная короткометражная работа Эльдора Шодмонкулова «Прощальное письмо» 0+(Узбекистан, Россия).К роме диплома режиссёр получил сертификат на пребывание в туристическом комплексе «Голубино» Пинежского района. Со сцены Эльдор сообщил, что Архангельскую область он рассматривает как место съёмок для своего будущего фильма.

Специальный диплом жюри «За точность понимания и ясность высказывания» получил фильм «1000 дешевых зажигалок» режиссера Ирины Обидовой. Возрастное ограничение этой киноленты 18+. В детском конкурсе кинолента «1000 дешёвых зажигалок» участвовала в специальном проекте «Родительский чат». На творческой встрече- обсуждении фильма присутствовали учителя, родители школьников, социальные работники и психологи. Драма рассказывает о кризисе самоопредления подростков и борьбе за первое место в списке главных «взрывников» техникума. Кроме режиссёра в Архангельске фильм представлял актёр одной из центральных ролей Никита Плахотнюк.

Специальный диплом с формулировкой «За море, которое вернулось» присужден фильму «Рыба» режиссера Али Тегранипура из Ирана.

Приз зрительских симпатий от дирекции кинофестиваля получили Сун ЦзеИн, режиссер фильма «Серьезный и живой» (Китай), Софья Фадеева, актриса фильма-балета под водой Яны Нездведской «Спящая красавица» (Россия), а также режиссер Ольга Головина за фильм «Род.дом» (Россия). В Архангельск от творческой группы фильма «Род.дом» приехала Лариса Одоева — представитель продюсера киношколы «TheOneFilm».

«Благодарю кинофестиваль ARCTIC OPEN за оценку моего фильма. Надеюсь, в следующем году снова встретимся с вами, и я приеду в Архангельск с новыми фильмами, чтобы рассказать новую китайскую историю, и вы больше узнаете о Китае», — рассказал мистер Сун.

ARCTIC OPEN продолжится в декабре. Основная программа пройдёт в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске с 7 по 10 декабря. В шорт-лист конкурса вошли 58 работ из 17 стран. С программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля — https://arctic-open.com/programs2023/

Бесплатные билеты на кинособытия появятся на сайте и в социальных сетях ARCTIC OPEN в ноябре. Организаторы приготовили много сюрпризов для северян и гостей города: концерт — открытие, презентация сериала «Из Поморов мы», лаборатория «Арктическая жара», деловая программа «Арктика 2062», много горячих обсуждений фильмов, премьер, встреч с известными актерами и режиссерами российского кино.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области.

VII МКФ ARCTIC OPEN поддержан Министерством культуры Российской Федерации.

Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.

Благодарим партнеров, спонсоров и друзей архангельского кинофестиваля.



