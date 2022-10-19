В Архангельске начался праздник Большого кино

Основная программа кинофестиваля Arctic open началась с показов документальных и полнометражных игровых фильмов (впечатления от детской части читайте здесь). С 1 по 4 декабря на 18 площадках кинофестиваля зрители посмотрят 35 фильмов, посетят лекции, мастер-классы и творческие встречи в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше и Североонежске.
VI Международный кинофестиваль Arctic open проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приветственные слова в адрес кинофестиваля прислал генеральный директор фонда Роман Карманов:
«Архангельский фестиваль – всегда большое, яркое, по-настоящему праздничное событие, привлекающее внимание как профессионалов, так и многочисленных любителей киноискусства из разных городов. У него уже сложилась замечательная история, богатая палитра представленных работ, но главное – радушная, гостеприимная атмосфера».
В программе кинофестиваля 35 фильмов – среди них есть полнометражные и короткометражные игровые, документальные киноработы.
Одна из задач кинофестиваля – объединить любителей кино, а значит, устроить просмотр фильмов без барьеров. Традиционно в Научной библиотеке САФУ будет работать социальная площадка, где покажут фильмы с тифлокомментированием и сурдопереводом.
Кроме показов кино в основной программе кинофестиваля мастер-класс по взрослой анимации от киноведа Алёны Сычевой и презентация журнала о кино «Сеанс» от редактора интернет-версии Павла Пугачева.
Одной из площадок кинофестиваля станет Арктический кинотеатр – на большом экране в Петровском парке Архангельска 3 декабря с 18 часов самые закаленные зрители фестиваля посмотрят документальные и короткометражные работы.
«Фестиваль традиционно сохраняет тему Арктики, человека в Арктике и через кинематограф рассказывает о Севере и людях, которые здесь живут. Фестиваль остается площадкой, где посредством художественных и документальных кинолент ведется важный разговор о жизни; площадкой, которая объединяет кинематографистов, актеров, талантливую молодежь и, конечно, зрителей. Важно, что кинофестиваль проходит не только в Архангельске, но и по всему региону, что позволяет жителям отдаленных территорий окунуться в особый мир кино», - сказала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.
Параллельно с показами кинофестиваля в Архангельске работает саунд-лаборатория «Слушай Север». Группа композиторов и операторов из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Новгорода, Архангельска и Новодвинска работают над созданием фильмов. Композиторы и операторы будут «слушать Север» и осмыслять услышанное в короткометражных фильмах-зарисовках. Результаты работы увидим 4 декабря в 16 часов в Научной библиотеке САФУ. Вход свободный.
В преддверии шестого кинофестиваля директор Arctic open Тамара Статикова получила Диплом о включении проекта «III Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open» в 100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. Дипломы вручал в инновационном центре «Сколково» (Москва) генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин за подписью первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, председателя Координационного комитета Сергея Кириенко. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open вошел в 100 лучших проектов из 4 335 реализованных, поддержанных Фондом президентских грантов, из завершившихся в 2019 — 2020 годах.