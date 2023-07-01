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Вселенная Баха. Бранденбургские концерты…

Величие искусства яснее всего проявляется в музыке. 

/Иоганн Вольфганг фон Гёте/

За свою жизнь Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) написал свыше тысячи музыкальных произведений. Многие исследователи творчества композитора считают, что примерно треть от этого числа ещё и утрачена. Подобная участь была уготована и произведениям, о которых после их обретения говорится лишь в превосходных степенях.

В 1720 году скончалась жена Баха Мария Барбара, оставив четырёх малолетних детей. Из Кётена 35-летний вдовец решил уехать туда, где больше платят. Для осуществления задуманного он собрал в 1721 году шесть ранее написанных концертов для разных инструментов и отправил их в виде подношения в Берлин маркграфу Кристиану Людвигу фон Бранденбург-Шведтскому (от названия города Шведт) с чрезвычайно почтительным посвящением на французском языке. Была у дарителя надежда обрести в лице высокой особы покровителя, способного оказать содействие в получении нового, достойного места службы. 

Увы, не помог маркграф.  Более того, знаменитые ныне концерты несостоявшийся благодетель просто сунул в свою библиотеку, да ещё и в раздел «Произведения малоизвестных композиторов».

При разделе имущества умершего в 1734 году маркграфа  шесть концертов Баха оценены для продажи в ничтожные по тем временам 24 гроша. Меняя владельцев, ноты с автографом «малоизвестного композитора» попали в итоге на полки хранилища Берлинской библиотеки, где их случайно обнаружил в 1847 году хранитель фондов. Лишь через сто лет после кончины Баха состоялось первое исполнение шести концертов, признанных одними из лучших оркестровых сочинений эпохи барокко. Тогда они и получили название «Бранденбургские». В каталоге произведений Баха им присвоены номера от BWV 1046 до 1051. 

Бранденбургский большой цикл признаётся музыковедами, дирижёрами, музыкантами и ценителями музыки совершенным выражением баховского оркестрового стиля, прямым предшественником классической симфонии.

Время звучания (без перерывов) «Бранденбургских концертов» составляет примерно 1 час 40 минут. В приложенных записях приведены небольшие части из шести концертов. В том числе: аллегро из первого концерта фа мажор BWV 1046; аллегро из второго концерта фа мажор BWV 1047 (эта часть концерта нанесена на золотую пластинку запущенного с Земли в дальний космос в 1977 году «Вояджера»); аллегро из третьего концерта соль мажор BWV 1048; престо III из четвёртого концерта соль мажор BWV 1049; аллегро из пятого концерта ре мажор BWV 1050 (пьеса часто звучала в передачах Всесоюзного радио); аллегро из шестого концерта ♭ мажор BWV 1051.

Александр Чашев

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Фото с картины Антонио Доминико Габбиани (1652 – 1726) «Музыканты принца Фердинандо Медичи».

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Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/60316-vselennaja-baha-koncert-dlja-skripki-i-strunnyh.html 

13 август 09:00 | : Горячая тема / Культура

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