Вселенная Баха. Адажио

В творческом наследии Иоганна Себастьяна Баха (1685 – 1750) особое место занимают обработки произведений других сочинителей. В стремлении к совершенству Бах брал ноты понравившегося сочинения, перерабатывал его фактуру, придавая музыке иные гармоническое развитие и мелодическую орнаментацию. При этом степень творческого вмешательства в чужую мелодию была разной – порой это незначительное приспособление к звучанию другого инструмента, иногда – создание нового произведения на чужую тему.

Концерт d-moll, внесённый в каталог работ Баха под номером BWV 974, является обработкой для клавира (транскрипцией, или современным языком - аранжировкой) концерта для гобоя и струнных ре минор итальянского композитора Алессандро Марчелло (1673 – 1747). Благодаря транскрипции Баха наибольшую известность получила вторая часть концерта – Adajo.

Впрочем, известность к Баху-композитору пришла через много лет после его смерти. При жизни гения германские слушатели музыки признавали в нём лишь талант органиста и мастера клавесина. Показателен случай, когда маркграф Бранденбурга Кристиан Людвиг, получив в подарок от Баха знаменитые ныне «Бранденбургские концерты», засунул их в свою библиотеку, причём в раздел «Произведения малоизвестных композиторов».

Ренессанс музыки Баха принято отсчитывать с 1829 года, когда Феликс Мендельсон исполнил «Страсти по Матфею». Тогда вновь зазвучало и адажио Марчелло в транскрипции Баха, приобретя со временем огромную известность и популярность как у исполнителей, так и у слушателей.

Следует сказать, что адажио создавали, сочиняют и ныне многие композиторы. Одно из самых известных в мире - так называемое Адажио Альбинони. Эта музыкальная пьеса опубликована в 1958 году итальянским композитором и музыковедом Ремо Джадзотто, который утверждал, что восстановил ее по фрагментам записей Томазо Альбинони (1671-1751). Однако существует версия, что такого произведения у Альбинони не было и автором пьесы является сам Джадзотто. Что ж, в таком случае можно лишь сказать: «Виват творцу!»

В приложенных записях звучат три адажио: Баха – Марчелло, Альбинони и Secret Garden.

Мудрецы говорят, что Вселенная пронизана музыкой и люди как её частицы наделены даром яснослышания. Просто надо раскрыть его в себе. Всего лишь.

Александр Чашев

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Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/57069-вселенная-баха-ария.html