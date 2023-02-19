Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вселенная Баха. Адажио

В творческом наследии Иоганна Себастьяна Баха (1685 – 1750) особое место занимают обработки произведений других сочинителей. В стремлении к совершенству Бах брал ноты понравившегося сочинения, перерабатывал его фактуру, придавая музыке иные гармоническое развитие и мелодическую орнаментацию. При этом степень творческого вмешательства в чужую мелодию была разной – порой это незначительное приспособление к звучанию другого инструмента, иногда – создание нового произведения на чужую тему.

Концерт d-moll, внесённый в каталог работ Баха под номером BWV 974, является обработкой для клавира (транскрипцией, или современным языком - аранжировкой) концерта для гобоя и струнных ре минор итальянского композитора Алессандро Марчелло (1673 – 1747). Благодаря транскрипции Баха наибольшую известность получила вторая часть концерта – Adajo.

Впрочем, известность к Баху-композитору пришла через много лет после его смерти. При жизни гения германские слушатели музыки признавали в нём лишь талант органиста и мастера клавесина. Показателен случай, когда маркграф Бранденбурга Кристиан Людвиг, получив в подарок от Баха знаменитые ныне «Бранденбургские концерты», засунул их в свою библиотеку, причём в раздел «Произведения малоизвестных композиторов».

Ренессанс музыки Баха принято отсчитывать с 1829 года, когда Феликс Мендельсон исполнил «Страсти по Матфею». Тогда вновь зазвучало и адажио Марчелло в транскрипции Баха, приобретя со временем огромную известность и популярность как у исполнителей, так и у слушателей.

Следует сказать, что адажио создавали, сочиняют и ныне многие композиторы. Одно из самых известных в мире - так называемое Адажио Альбинони. Эта музыкальная пьеса опубликована в 1958 году итальянским композитором и музыковедом Ремо Джадзотто, который утверждал, что восстановил ее по фрагментам записей Томазо Альбинони (1671-1751). Однако существует версия, что такого произведения у Альбинони не было и автором пьесы является сам Джадзотто. Что ж, в таком случае можно лишь сказать: «Виват творцу!»

В приложенных записях звучат три адажио: Баха – Марчелло, Альбинони и Secret Garden.

Мудрецы говорят, что Вселенная пронизана музыкой и люди как её частицы наделены даром яснослышания. Просто надо раскрыть его в себе. Всего лишь. 

Александр Чашев

***

Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/57069-вселенная-баха-ария.html  

09 апрель 08:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Какое из искусств им важнее?
Наркоз. Баллада с моралью

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (96)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20