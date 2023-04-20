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Вселенная Баха. Органная книжечка

К числу наиболее исполняемых органистами сочинений Иоганна Себастьяна Баха относятся прелюдии из сборника, названного автором «Органная книжечка». Создавались музыкальные миниатюры в тюрьме, куда дерзкого на язык придворного гофорганиста и вице-капельмейстера за «проявленную строптивость» отправил его работодатель герцог Веймарский.   Отбывал наказание Бах с 6 ноября по 2 декабря 1717 года в одном из помещений суда города Веймара.

Неожиданно выпавшее свободное время творец употребил с пользой, приступив в узилище к осуществлению давно задуманного дела. Так появилась знаменитая «Органная книжечка», предварённая автором изречением: «Во славу Божью, ближнему на поученье». К этому сборнику Бах написал и краткую аннотацию: «Органная книжечка, в которой начинающему органисту предлагается руководство для разнообразного проведения хорала, а также для совершенствования в пользовании педалью, причем всюду, где в этих хоралах встречается педаль, исполнение ее обязательно».

В основу структуры книжечки положен музыкальный календарь церковных праздников, состоящий из пьес на темы известных хоралов. Бесхитростные песнопения из календаря гений обработал предельно просто, превратив в совершенные образцы барочной органной музыки. Нередко хоральные прелюдии Баха сравнивают с живописью Альбрехта Дюрера.

Музыковедами «Органная книжечка» рассматривается как антология стилевых и композиционных особенностей, присущим именно Баху. Биограф и исследователь композитора Альберт Швейцер называл её «словарём баховского музыкального языка».  

Сборник состоит из 46 хоральных прелюдий для органа. В каталог произведений Баха они включены под номерами BWV 599–644.

К посту приложены пять записей прелюдий из «Органной книжечки». 

BWV 610 - Jesu, meine Freude (Иисус, моя радость).

BWV 617 - Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (Господи Боже, разверзни небеса).

BWV 627 - Christ ist erstanden (Христос воскрес).

BWV 639 - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (К Тебе взываю, Господи Иисусе Христе). Звучит в фильме Тарковского «Солярис».

BWV 644  - Ach wie nichtig, ach wie fluchtig (Ах, как мимолетна, как ничтожна человеческая жизнь). Возможно, потому самая короткая из 46 прелюдий. 

Александр Чашев

***

В качестве иллюстрации использован рисунок Альбрехта Дюрера «Руки молящегося» (ок.1508 г.)

Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/59374-vselennaja-baha-koncert-5.html 

 

 

 


21 май 09:00 | : Горячая тема / Культура

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