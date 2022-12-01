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Всех не перестреляете! Депутаты АрхГорДумы за неделю

Эту неделю безусловно испортил инцидент с лидером фракции «Справедливая Россия» Петром Ватутиным – четыре прицельных выстрела. Конечно, это не полновесное покушение, больше похоже на последнее предупреждение. Версии разные – от политической до романтической. Во всем разберется следствие. Редакция нашего аналитического агентства желает пострадавшему крепкого здоровья и усиления мер личной безопасности. Можно сколько угодно ерничать, но активные (во всем) люди всегда в зоне повышенного риска.

Для остальных же народных избранников столицы Поморья эта рабочая неделя выдалась, скорее приятной, представительской. Что характерно для конца любого политического года, наступающего с последней сессией.

Так, спикер городского парламента Валентина Сырова присутствовала на выступлении знаменитого детского цирка «Весар», что открывал череду новогодних праздников в «Норд-ЭКСПО».

Представление специально давалось для детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке. В программу входили клоунада, эквилибристика, воздушная акробатика и другие жанры циркового искусства, перемежающиеся музыкальными номерами. Короче, все, что поддерживает хорошее настроение.

Валентина Сырова:

- Цирк "Весар" давно стал узнаваемым брендом как в Архангельске, так и за его пределами. И уже стало доброй традицией, что новогодние представления для юных жителей Архангельска дает «Весар». Спасибо вам, что вы дарите всем нам праздничное настроение и положительные эмоции.

Независимый депутат Дмитрий Акишев, сам известный спортсмен и рекордсмен в своей возрастной категории, принял участие в ежегодной отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики России (ВФЛА).

Результаты уходящего 2022-го таковы: возобновились Первенства России по легкой атлетике среди юных спортсменов до 16 лет; в Госдуме при комитете по физической культуре и спорта организована рабочая группа по развитию легкой атлетике; продолжается активное строительство спортивных комплексов по всей стране, в том числе, оздоровительной направленности.

Особенное внимание уделено развитию антидопинговой пропаганды, особенно среди спортивной молодежи. Только тренировки и здоровый образ жизни!

Дмитрий Акишев:

Нынешняя конференция прошла на конструктивной и позитивной волне. В ней приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, депутаты Государственной Думы, президиум Федерации легкой атлетики, делегаты от 50 регионов страны. Министр спорта России отметил огромную важность развития легкой атлетики в стране, что это один из самых доступных и массовых видов спорта, и является еще и базовым, дополнительным для развития и других видов спорта.

Рим Калимуллин («Единая Россия») поздравил с юбилеем председателя Совета ветеранов округа Варавино-Фактория Наталью Васюкову, она же - руководитель культурно-массовой комиссии.

Вице-спикер вручил имениннице цветы, Почетную грамоту от Архангельской городской Думы и сказал такие проникновенные слова:

- В этот замечательный день желаю Вам, Наталья Михайловна, здоровья, большого личного счастья и благополучия! Пусть не оставляет вера в себя, не покидает стремление делать людям добро, дарить им радость и тепло своего сердца!

Следующая неделя по-настоящему предновогодняя. Уверены, и на ней наши депутаты проявят себя с лучшей стороны.

24 декабрь 09:53 | : Горячая тема / Политика / Культура

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