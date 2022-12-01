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Кто стрелял в депутата АрхГорДумы Петра Ватутина?

В Архангельске говорят, что сегодня была совершена попытка покушения на лидера фракции «Справедливая Россия» Архангельской городской Думы Петра Ватутина.

Инцидент произошел утром между 9 и 10 часов утра в историческом центре города – угол Серафимовича и Ломоносовского проспекта.

По свидетельству очевидцев, было произведено четыре выстрела, одна из пуль задела руку парламентария по касательно, госпитализации не потребовалось.

Ранение получил личный водитель.

Наблюдатели склоняются к тому, что имела место криминальная бизнес-разборка, но никак не политика. С чего вдруг?!

22 декабрь 15:43 | : Происшествия

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