Бюджет надежд, бюджет тревог. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе для народных избранников столицы Поморья главным событием стало безусловно принятие городского бюджета.
Напомним, фракция коммунистов собиралась торпедировать голосование по главному финансовому документу, рассчитывая на поддержку депутатов «Справедливой России». Основная претензия – слишком далеко от социалистических идеалов. Но в итоге только трое депутатов «воздержались». Наверное, учли последствия такого политического демарша для жизнеобеспечения города.
Бюджет принят в первом чтении. Высказывания участников:
Иван Воронцов («Единая Россия») - Бюджет-2023 является социально ориентированным. Во-первых, тысячи жителей нашего города получают зарплату из бюджета – это воспитатели детских садов, учителя школ, дворники, сотрудники администрации округов. Расходы запланированы в сумме более 15 млрд рублей. В них учтены повышение МРОТ – суммарно, год к году, оно составило 17%, увеличение зарплаты категориям граждан, индексацию заработной платы муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений в соответствии с поручениями президента России. <…> Конечно, денег всегда не хватает, это касается любой сферы, в любом направлении. Конечно, мы хотели бы, чтобы зарплаты росли еще более значительно, чтобы очередь по расселению ветхого и аварийного жилья продвигалась намного быстрее, чтобы инфраструктура развивалась стремительно…
Мария Харченко (ЛДПР) - Мы видим, что расходы на компенсацию жилья для сотрудников сферы образования выросли. Выросли и различные выплаты молодым педагогам. Вместе с тем, мы (депутаты фракции) выступили с инициативой о введении льготного проезда для школьников и студентов на общественном транспорте.
Александр Гревцов (КПРФ) - Каждый год, при рассмотрении бюджета на следующие годы, я поднимаю вопрос межбюджетных отношений. Архангельск собирает налогов на более чем 35 млрд. рублей, а остается у города 6-7. Остальное уходит на уровень Федерации и в область. Мы каждый год ходим с протянутой рукой во все вышестоящие инстанции. Необходимы крупные инфраструктурные проекты, также должна быть выстроена работа с Москвой в части «оставления» больше средств в городе. Что касается бюджета на 2023 год, то всё очень «плачевно». Считаю, что надо отстаивать программу Архангельска как административного центра.
Петр Ватутин («Справедливая Россия») - Городской бюджет традиционно сохраняет социальную направленность. В нём предусмотрены расходы на повышение выплат молодым учителям и педагогам дошкольных учреждений. Порядка 72 млн. рублей заложено на комплексный ремонт школ.
Кроме того, в ходе сессионных дебатов была принята Стратегия развития Архангельска на ближайшие 10 лет. Шуму вокруг нее было… но в основном в безответственных соцсетях. Емко и по делу высказалась спикер городского парламента Валентина Сырова:
- Стратегия амбициозная, это планка – к чему мы должны стремиться. Упор в развитии нашего города делается на высшие учебные заведения – это Северный (Арктический) федеральный университет, медицинский университет. Речь, в том числе, идет о привлечении в Архангельск студентов и преподавателей – так, в Стратегии намечено увеличение студенческо-преподавательского состава с 40 до 70 тысяч человек. Конечно, без помощи федерального центра, областного правительства нам не справиться, но все вместе мы будем идти в этом направлении. Я считаю, наш САФУ немного недооценен федеральным центром, не хватает рекламной поддержки на федеральных каналах – не все в нашей огромной стране знают, что в городе Архангельске есть такой замечательный арктический вуз. К тому же у нас в декабре открывается IT-парк – мы очень далеко шагнули в будущее, и нам нужно приглашать сюда как можно больше студентов, детей – чтобы они получали здесь знания и несли их дальше по России. Я считаю, будущее нашего города – за молодежью.
А еще ликвидировали МУП «АППП» за ненадобностью.
Такая вот неделя.