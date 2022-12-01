Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельского депутата Ватутина стреляли по политическим мотивам

Так считают в региональном отделении его партии «Справедливая Россия». По мнению однопартийцев, причиной покушения стала его активная общественная и депутатская деятельность, которую Петр Ватутин развил в последнее время в Соломбальском округе, где в будущем году и собирается в третий раз избираться в Архангельскую городскую Думу в ранге одномандатника.

Впрочем, наблюдатели полагают, что скорее причина кроется предпринимательской деятельности парламентария на ниве общепита. В России из-за чистой политики стреляют крайне редко и в более крупные фигуры.

Напомним, покушение на Петра Ватутина произошло вчера утром в самом центре Архангельска. Было произведено четыре выстрела, политик и его персональный водитель получили незначительные ранения. Также до сих пор непонятно, выстрелы производились из боевого или пневматического (травматического) оружия.

Сам пострадавший от происков комментариев не дает и на телефонные звонки не отвечает. Но, в принципе, неплохое начало предвыборной кампании на дальних подступах…

23 декабрь 13:46 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Не только оливье. Новогодняя еда в мировом масштабе
Архангельск 1918-1919 гг на кинокадрах из Национального архива США

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (301)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20