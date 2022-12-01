В архангельского депутата Ватутина стреляли по политическим мотивам

Так считают в региональном отделении его партии «Справедливая Россия». По мнению однопартийцев, причиной покушения стала его активная общественная и депутатская деятельность, которую Петр Ватутин развил в последнее время в Соломбальском округе, где в будущем году и собирается в третий раз избираться в Архангельскую городскую Думу в ранге одномандатника.
Впрочем, наблюдатели полагают, что скорее причина кроется предпринимательской деятельности парламентария на ниве общепита. В России из-за чистой политики стреляют крайне редко и в более крупные фигуры.
Напомним, покушение на Петра Ватутина произошло вчера утром в самом центре Архангельска. Было произведено четыре выстрела, политик и его персональный водитель получили незначительные ранения. Также до сих пор непонятно, выстрелы производились из боевого или пневматического (травматического) оружия.
Сам пострадавший от происков комментариев не дает и на телефонные звонки не отвечает. Но, в принципе, неплохое начало предвыборной кампании на дальних подступах…