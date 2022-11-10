Главу Северодвинска снова зовут Игорь

Только отчество не Васильевич, а Валентинович.
Сегодня на очередной сессии Северодвинского горсовета все 24 депутата единодушно проголосовали за кандидатуру Игоря Валентиновича Арсентьева на пост главы администрации города корабелов. Напомним, действующий градоначальник Игорь Васильевич Скубенко снял свою кандидатуру с конкурса в связи с переходом на работу в областную администрацию
В финал (после оценки конкурсной комиссии) вышли Игорь Арсентьев и Дмитрий Попов. Интересно, что оба конкурента представляли архангельскую администрацию – первый работал в должности зама мэра по инфраструктурным вопросам, второй – чиновник одного из округов столицы региона.
Программа первого показалась депутатам более проработанной и ответственной. Оттуда и результат.
Отметим, что все эти дни Игорь Валентинович знакомил северодвинцев с пунктами своей программы. Представляем читателям его последнюю публикацию:
- Развитие спорта в Северодвинске связано не только со строительством новых спортивных объектов (Ледовая арена на стадионе «Север», ФОК с бассейном (квартал 85), гимнастический зал (ДЮСШ-1)), но и спортивных площадок открытого типа в шаговой доступности. Важна поддержка детского спорта (выезды, экипировка) и детских тренеров. Проведение спортивных мероприятий федерального уровня (пляжный волейбол, флорбол) и взаимодействие со спортивными федерациями региона позволит поднять уровень спортсменов и расширить спортивную инфраструктуру города.