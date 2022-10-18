Игорь Арсентьев: "Мнение северодвинцев у меня в безусловном приоритете"

Как мы сообщали вчера, Игорь Арсеньев вышел в финал конкурса на замещение вакантного места главы администрации Северодвинска. Сегодня он поделился своими планами на ближайшие две недели:
- Прошел первый этап процедуры избрания Главы Северодвинска - конкурсный отбор кандидатов, который включал в себя тестирование на предмет знания законодательства, представление программных тезисов развития города и индивидуальное собеседование.
Следующий этап самый важный-сессия Совета депутатов, на которой и будет избран Глава города корабелов.
Ближайшее две недели буду работать над окончательным наполнением программы, которая, безусловно, будет базироваться на мнении жителей!
Конкурент Арсентьева – чиновник Северного округа Архангельска Дмитрий Попов. Имя нового главы города корабелов будет оглашено 13 декабря в ходе очередной сессии местного горсовета.