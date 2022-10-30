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Игорь Арсентьев вышел в финал конкурса на пост главы Северодвинска

Сегодня в городе корабелов состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору главных претендентов (двух из семи заявившихся) но вакантное место градоначальника.

Как мы и предполагали ранее, в финал вышел действующий заместитель по инфраструктурному развитию мэра столицы региона Игорь Арсентьев (представление здесь).

Конкуренцию ему составит заместитель главы округа — начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Северного территориального округа ГО «Город Архангельск» Дмитрий Попов, урожденный северодвинец.

Окончательный вердикт 13 декабря вынесут депутаты горсовета Северодвинска.

 

30 ноябрь 17:01 | : Политика

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