Игорь Арсентьев вышел в финал конкурса на пост главы Северодвинска

Сегодня в городе корабелов состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору главных претендентов (двух из семи заявившихся) но вакантное место градоначальника.
Как мы и предполагали ранее, в финал вышел действующий заместитель по инфраструктурному развитию мэра столицы региона Игорь Арсентьев (представление здесь).
Конкуренцию ему составит заместитель главы округа — начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Северного территориального округа ГО «Город Архангельск» Дмитрий Попов, урожденный северодвинец.
Окончательный вердикт 13 декабря вынесут депутаты горсовета Северодвинска.