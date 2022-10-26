Игорь Скубенко возвращается в Правительство Архангельской области

Информацию, появившуюся на одном из телеграмм-каналов, подтвердил сам глава администрации Северодвинска на своей странице в социальной сети:
— Завершается срок моих полномочий на посту главы города. Много рассуждений и споров было в последние месяцы по поводу продолжения моей работы на этом месте. Настало время озвучить своё окончательное решение и поставить точку в этом вопросе.
Я перехожу на другую ответственную работу, в правительство Архангельской области.
Это не спонтанное решение, всё обсуждалось заранее и очень подробно с руководством нашего региона. Есть новые задачи, для решения которых должен пригодиться мой опыт и знания, полученные также в должности главы муниципального образования.
На новом посту Игорь Васильевич займется важными социальными вопросами, в частности, поддержкой семей мобилизованных.
Напомним, это станет возвращением – до своего прихода в администрацию Северодвинска Игорь Скубенко работал в структуре администрации региона.
То есть, участия в конкурсе на главу города корабелов он принимать не будет. Ранее коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал» выдвигали версию, что администрации Северодвинска может возглавить Игорь Арсентьев, трудящийся в данный момент на посту заместителя градоначальника Архангельска по вопросам инфраструктурного развития. Вот и посмотрим…