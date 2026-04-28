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РВК-Архангельск завершил санацию проблемных канализационных коллекторов

Компания РВК-Архангельск в период с мая по июль текущего года провела санацию аварийных канализационных коллекторов на трех ключевых участках центральной части города: на улице Шубина, на проспекте Ломоносова от Шубина до Гайдара, а также на набережной Северной Двины — от Северного морского музея до площади Профсоюзов.

В последние два года жители домов по проспекту Ломоносова и улице Шубина, а также руководство музея и поликлиники водников неоднократно жаловались на частые подпоры сетей канализации. Промывка труб давала лишь кратковременный эффект. После проведения телеинспекции специалисты обнаружили истинную причину: в некоторых местах свод коллектора оказался разрушен, а проходное сечение труб — критически заужено. Стало очевидно: нужны не временные, а капитальные меры.

Санация — это современный бестраншейный метод восстановления трубопроводов. Говоря простыми словами, специалисты протягивают новую полимерную трубу внутри старой, разрушенной. При этом не приходится вскрывать асфальт на улицах и перекапывать проезжую часть. В результате пропускная способность коллектора полностью восстанавливается, а срок его службы продлевается на десятилетия. Старая труба остается под землей и создает надежную защитную оболочку для новой коммуникации.

Такие работы РВК-Архангельск выполняет за счет средств, которые коммерческие предприятия отчисляют водоканалу как плату за негативное воздействие на систему водоотведения. Что это значит? Если предприятие сбрасывает в канализацию сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, оно обязано компенсировать водоканалу расходы на устранение последствий такого воздействия. Эти средства носят компенсационный характер и направляются именно на ремонт и восстановление городских сетей.

«Средства, которые мы получаем от абонентов как плату за негативное воздействие на систему водоотведения, мы направляем исключительно на восстановление инфраструктуры. Это справедливый механизм: те, кто создает повышенную нагрузку на сети, участвуют в их обновлении. Санация коллекторов — как раз такой случай. Мы не стали ограничиваться промывкой, которая давала лишь временный эффект, а вложили эти средства в полноценное восстановление труб, чтобы люди забыли о подпорах», - комментирует главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

«Я и мои коллеги каждый день видим, что происходит с трубами до и после санации. Старые, зауженные, с разрушенными сводами трубы превращаются в абсолютно новые, гладкие и чистые. После того как мы завершили санацию на этих участках, жалобы от жителей на подпоры полностью прекратились. Вода уходит без проблем, и люди больше не звонят в аварийную службу», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Компания продолжает системную работу по обновлению городской инфраструктуры, чтобы жители Архангельска могли не беспокоиться о качестве работы канализации. До конца года РВК-Архангельск проведет санацию еще одного проблемного участка — по проспекту Ломоносова от улицы Свободы до улицы Карла Маркса. На 2027 год для надежной работы системы водоотведения запланирована перекладка квартальных трубопроводов канализации в Привокзальном микрорайоне. 

31 июль 11:22 | : Экономика

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