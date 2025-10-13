Вверх
В Архангельске стартовали работы по гидродинамической промывке канализационных коллектор

В Архангельске начались масштабные работы по гидродинамической промывке канализационных коллекторов. Всего силами двух подрядных организаций будет промыто более 7,5 километров труб.

Каналопромывочные машины уже работают в округе Майская горка – здесь идет промывка на участке от улицы Прокопия Галушина по улице Фёдора Абрамова и далее до дома № 5 по улице Полины Осипенко. Перед началом работ специалисты РВК-Архангельск провели обследование колодцев и телеинспекцию – многие трубы заилены на 50-80%.

«Цель работ по гидродинамической промывке – восстановление пропускной способности трубопроводов. Мы проведем работы на пяти участках города: на Московском и Ленинградском проспектах, на улице Павла Усова, в Соломбале основательно промоем тысячный коллектор на улице Полярной – и дойдем до улицы Усть-Двинской. Мы работаем с помощью специальной техники – она подает воду под большим давлением через промывочный снаряд. В конце мы проведем обследование труб с помощью робота, чтобы убедиться, что трубы стали чистыми, и выявить поврежденные участки. Все эти данные мы передадим коллегам в РВК-Архангельск для планирования мероприятий по замене участков сети», – рассказал руководитель компании «Анлис» Николай Копач (г. Пермь).

Техника другой подрядной организации – «Гидросервис» из Москвы – в ближайшее время приступит к промывке участков по улицам Шубина, Вологодской, Гайдара и будет промывать коллекторы до набережной Северной Двины. В Соломбальском округе также будет промыт большой участок по улице Красных Маршалов.

«Гидродинамическая промывка – это важная составляющая плановой работы по поддержанию канализационной системы города в технически исправном состоянии. Регулярное проведение таких работ позволяет предотвращать аварийные ситуации, обеспечивать бесперебойную транспортировку стоков и продлевать срок службы коллекторов. Хочу отметить, что с начала 2024 года уже промыто более 37 км канализационных сетей, а с момента начала деятельности РВК-Архангельск в рамках концессионного соглашения общий объем промытых коллекторов составил 165 км. Эта работа ведется нами на постоянной основе и будет продолжена согласно утвержденному графику», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Все работы проводятся за счет платежей за негативное воздействие на окружающую среду, поступающих от юридических лиц. Эти целевые средства направляются РВК-Архангельск на содержание и восстановление канализационной инфраструктуры города.


