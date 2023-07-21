Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск направил 72 млн рублей на совершенствование системы канализации

В 2023 году на  реконструкцию системы канализации города направлено 72 млн рублей. В том числе 10,8 млн рублей потрачено на замену запорно-регулирующей арматуры, 11,9 млн – на санацию самотечного коллектора Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС), 26,5 млн – на санацию напорного коллектора Маймаксы, 10,7 млн – на ремонт шандорной на ЦНКС.

«Проводить такие масштабные работы по совершенствованию системы водоотведения позволяют средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, начисляемые юридическим лицам. Деньги, которые мы собираем по этим статьям – целевые. Они не могут быть потрачены на иные цели, даже – на ремонт сетей водоснабжения. До конца 2023 мы планируем собрать и вложить в сети канализации еще порядка 25 млн рублей. Мы потратим их на гидродинамическую промывку магистрального коллектора по улице Выучейского и ремонт канализационного коллектора в Маймаксе», - рассказал финансовый директор РВК-Архангельск Дмитрий Лыков.

Теленспекция канализационных коллекторов, выявление с ее помощью «слабых мест» в системе водоотведения  и их своевременная замена – это тоже делается на средства, собранные за негативное воздействие. С начала 2023 года специалисты РВК-Архангельск обследовали  90 участков городских коллекторов. По результатам, которые получены с помощью роботов телеинспекции, заменены  25 локальных участков сетей различной протяженности.

В 2022 году РВК-Архангельск собрал в качестве платы за негативное воздействие и израсходовал на совершенствование работы канализационной системы города 21,5 млн рублей. На них приобрели современные задвижки и установили их на магистральных коллекторах, отремонтировали первичный отстойник на Центральных очистных сооружениях канализации.

01 ноябрь 10:20 | : Экономика

Главные новости


Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья
Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (15)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20