РВК-Архангельск направил 72 млн рублей на совершенствование системы канализации

В 2023 году на реконструкцию системы канализации города направлено 72 млн рублей. В том числе 10,8 млн рублей потрачено на замену запорно-регулирующей арматуры, 11,9 млн – на санацию самотечного коллектора Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС), 26,5 млн – на санацию напорного коллектора Маймаксы, 10,7 млн – на ремонт шандорной на ЦНКС.

«Проводить такие масштабные работы по совершенствованию системы водоотведения позволяют средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, начисляемые юридическим лицам. Деньги, которые мы собираем по этим статьям – целевые. Они не могут быть потрачены на иные цели, даже – на ремонт сетей водоснабжения. До конца 2023 мы планируем собрать и вложить в сети канализации еще порядка 25 млн рублей. Мы потратим их на гидродинамическую промывку магистрального коллектора по улице Выучейского и ремонт канализационного коллектора в Маймаксе», - рассказал финансовый директор РВК-Архангельск Дмитрий Лыков.

Теленспекция канализационных коллекторов, выявление с ее помощью «слабых мест» в системе водоотведения и их своевременная замена – это тоже делается на средства, собранные за негативное воздействие. С начала 2023 года специалисты РВК-Архангельск обследовали 90 участков городских коллекторов. По результатам, которые получены с помощью роботов телеинспекции, заменены 25 локальных участков сетей различной протяженности.

В 2022 году РВК-Архангельск собрал в качестве платы за негативное воздействие и израсходовал на совершенствование работы канализационной системы города 21,5 млн рублей. На них приобрели современные задвижки и установили их на магистральных коллекторах, отремонтировали первичный отстойник на Центральных очистных сооружениях канализации.