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РВК-Архангельск продолжает плановую замену канализационных коллекторов

РВК-Архангельск продолжает планомерно работать над улучшением городской инфраструктуры. В 2024 году специалисты предприятия заменили  более двух километров труб различного диаметра, включая масштабные работы на Троицком проспекте, набережной Северной Двины в районе Гостиных дворов и на пересечении с улицей Суворова, на улицах Партизанской,  а также на Дачной, Полярной, 8, на перекрестке Тимме и Воскресенской, где были обновлены коллекторы диаметрами 800 и 1000 мм.

По инвестиционной программе предприятия в 2024 году проложены более трех километров современных пластиковых труб напорного коллектора от районной канализационно-насосной станции Соломбалы до Центральных очистных сооружений (ЦОСК) на Сульфате.

С начала 2025 года выполнена замена аварийного участка на улице Мещерского, ведутся работы на улице Полярной, 17. В ближайшее время бригады РВК-Архангельск выйдут на восстановление внутридворовых коллекторов на улицах Тимме, 10 и 23-й Гвардейской дивизии, 7. Также по результатам санации требуют замены участки туб в районе набережной Северной Двины, 12, на улицах Воскресенской и Воронина, на улицах Выучейского и Уральской. В апреле – мае будут проведены работы по санации участка коллектора по Троицкому проспекту от улицы Комсомольской до улицы Гагарина.

Все работы являются частью системной и плановой программы по модернизации канализационной инфраструктуры города.

«Работа по замене канализационных коллекторов – это важный этап в поддержании надежности всей системы водоотведения. Каждый участок, который мы реконструируем, – это вклад в предотвращение аварий и улучшение экологической обстановки в городе. Однако замена коллекторов – это всегда сложный процесс, особенно в условиях плотной городской застройки. Мы работаем максимально бережно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. При этом мы не отключаем воду – стоки перекачиваются с помощью специализированной техники, что позволяет сохранить привычный ритм жизни горожан», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова

Канализационные коллекторы – это «артерии» городской системы водоотведения. Их износ может привести к авариям, подтоплениям и другим серьезным последствиям. Регулярная замена старых участков труб позволяет избежать таких ситуаций и обеспечить комфорт и безопасность для жителей Архангельска.

Отметим, что РВК-Архангельск последовательно в течение нескольких лет ведет работы по реконструкции проблемных канализационных коллекторов. Так, в 2021-2022 годах построен и введен в эксплуатацию напорный коллектор от КНС-10 на ул.Чкалова по Окружному шоссе, в 2022-2023 годах велись работы по замене участков трубопровода в Маймаксанском округе.

28 февраль 11:46 | : Экономика

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