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Дмитрий Морев прикоснулся к работе "РВК-Архангельск"

Рассказ от первого лица славного города:

- С 2019 года компания «РВК-Архангельск» проводит работы по ремонту канализационных коллекторов с помощью современного метода санации полимерным рукавом. 

Ночью вместе с руководителем предприятия Андреем Поташевым выехали на проспект Ломоносова, где идут работы по обновлению сетей от улицы Шубина до улицы Гайдара.

 Труба в этом месте находилась в проблемном состоянии. Специалисты сначала промывают коллектор, после этого вводят в него специальный полимерный рукав, пропитанный смолой. Затем с помощью горячего воздуха или воды его надувают для плотного прилегания к стенкам старой трубы. В итоге внутри образуется новая труба толщиной примерно 10 мм.

 Данной технологии уже несколько десятков лет, она дешевле традиционного метода перекладки труб. При этом дорожное полотно остается целым, а грунты – стабильными. Срок службы обновленного коллектора до 50 лет. В Архангельске таким методом уже обновлены около 30 км сетей. В планах на этот год – привести в порядок ещё 1,2 км.

16 июнь 12:50 | : Экономика

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