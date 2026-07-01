Назаров знает

Лето на Севере — время высокой нагрузки. Пока открыта навигация, портовая инфраструктура Архангельской области и Ненецкого автономного округа работают на пределе возможностей, обеспечивая жизненно важные поставки в отдаленные территории. Однако ритм «Северного завоза» традиционно сопряжен с повышенными производственными рисками: тяжелая техника, сжатые сроки и капризная арктическая погода. О том, как работодателям пройти пиковый сезон без травм и штрафов, рассказал заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и НАО (по охране труда) Александр Назаров.

Вопрос 1: Навигация в самом разгаре, идёт активная фаза Северного завоза. На какие аспекты охраны труда работодателям в портах и на складах временного хранения стоит обратить особое внимание прямо сейчас?

Александр Назаров: Действительно, сейчас пик нагрузки на портовую и складскую инфраструктуру. Руководителям предприятий необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых зонах риска. В первую очередь — это безоговорочное соблюдение правил безопасности при погрузочно-разгрузочных работах (они регламентируются отраслевыми нормами). Особого внимания требует работа с подъёмно-транспортным оборудованием и правильное складирование грузов — чтобы исключить обрушения и травмы. Также призываем пересмотреть порядок допуска сотрудников: все инструктажи должны быть проведены, а потенциально опасные зоны — чётко обозначены.

Вопрос 2: В условиях интенсивной работы особую остроту приобретает вопрос переутомления водителей и механизаторов. Как работодателям выстроить эффективный внутренний контроль за режимом труда и отдыха?

Александр Назаров: Это один из самых недооценённых рисков. Переутомление персонала, управляющего тяжёлой техникой, напрямую ведёт к авариям и травматизму. Режим труда и отдыха для водителей подробно прописан в регламентирующих документах, и сейчас самое время провести внутреннюю ревизию: ведётся ли точный учёт рабочего времени, соблюдаются ли нормы по длительности смены и междусменному отдыху, а также строго следить за их исполнением, не дожидаясь трагических последствий.

Вопрос 3: Говоря о защите работников, нельзя не затронуть тему СИЗ. В условиях арктического лета, когда холодные дожди и сильный ветер — обычное дело, какова ситуация с обеспечением качественной спецодеждой?

Александр Назаров: Это очень актуальный вопрос... К сожалению, встречаются ситуации, когда работодатели экономят на качестве СИЗ или выдают не тот класс защиты. Напомню, что сегодня все организации обязаны руководствоваться Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ (Приказ Минтруда № 767н). Работодатель обязан определить потребность в СИЗ, исходя из реального перечня вредных факторов на конкретных рабочих местах. Сейчас самое время проверить, соответствует ли ваша спецодежда реальным условиям труда и погодным рискам, а не просто закрывает требования формально. Это прямая ответственность работодателя. От этого зависят здоровье и жизнь людей.

Вопрос 4: С 1 сентября 2025 года продлено действие Правил по охране труда в морских и речных портах. Что вы посоветуете работодателям в связи с этим?

Александр Назаров: Да, действительно с 1 сентября 2025 года продлен срок действия Правил по охране труда в морских и речных портах. В текущей редакции документ будет действовать до 1 сентября 2027 года. Это основополагающий документ, устанавливающий отраслевые требования по охране труда. Их продление до 2027 года — не повод для формального подхода. Все требования по организации погрузочно-разгрузочных работ, перемещению сотрудников по территории портов и другим ключевым процессам сохраняют силу. Мы настоятельно рекомендуем работодателям уточнить свои локальные акты и инструкции по охране труда с учётом актуальной редакции правил и специфики своей деятельности. Это поможет избежать системных ошибок и сохранить здоровье персонала.

Вопрос 5: Что бы Вы порекомендовали работодателям, задействованным в Северном завозе, чтобы пройти этот напряжённый сезон без происшествий?

Александр Назаров: Во-первых, не пренебрегайте качественными инструктажами и обучением — работник, который понимает риски, ведёт себя безопаснее.

Во-вторых, проведите внутренний аудит СИЗ: соответствуют ли они установленным требованиям.

В-третьих, строго контролируйте режим труда и отдыха, особенно в пиковые нагрузки. И самое главное — важно воспринимать охрану труда не как обременительную формальность, а как важной составляющую стабильности вашего бизнеса. Государственная инспекция труда всегда готова оказать методическую помощь, чтобы рабочий сезон прошёл для всех безопасно.