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В Архангельской области взялись за проверку аптечек первой помощи

С 1 марта 2025 года работодатели обязаны соблюдать обновленные правила размещения, хранения и применения аптечек первой помощи на рабочих местах. Изменения введены Приказом Минтруда № 398н от 09.08.2024, а требования к комплектации аптечек регулируются Приказом Минздрава № 262н от 24.05.2024.

Согласно новым нормам, компании должны регулярно проверять комплектацию аптечек, восполнять недостающие медицинские изделия и контролировать их сроки годности. График таких проверок работодатель вправе устанавливать самостоятельно. Число аптечек и точек их размещения определяется с учетом штатной численности сотрудников, профиля деятельности организации и уровня производственных рисков.

«Важным вопросом является не только доступность аптечек, но и их готовность к использованию. Необходимо исключить ситуации, когда средства первой помощи в организации есть, но они «закрыты на ключ» или непригодны из-за истекшего срока годности. Все места хранения должны быть промаркированы яркими знаками, а информация о них — размещена доступном для работников месте, например на стендах по охране труда», — заявил заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по охране труда) Александр Назаров.

Действие новых правил продлится до 1 марта 2031 года.

26 март 15:11 | : Происшествия

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