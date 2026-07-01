Алексей Хоробров рассказал о нюансах сезонных работ

Интервью с Алексеем Хоробровым, руководителем Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе

«Северное лето: трудовые права в туризме, гостеприимстве и на сезонных работах»

Северное лето — время, когда туристическая отрасль и сфера гостеприимства оживают, открывая множество временных вакансий. Гостиницы, базы отдыха, глэмпинги, экскурсионные бюро и предприятия общепита набирают персонал на пик сезона. Однако сезонная занятость часто сопряжена с рисками: от «серых» зарплат до полного отсутствия социальных гарантий. О том, как защитить свои трудовые права в самый горячий период, рассказывает в интервью руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров.

Вопрос 1: Северное лето короткое, но для сферы туризма и гостеприимства это время пиковых нагрузок. Какие главные угрозы для трудовых прав сезонных работников вы видите сегодня?

Алексей Хоробров: Самая большая угроза — это устные договоренности. Люди, устраиваясь горничными, поварами, администраторами или гидами, часто верят обещаниям высокого заработка, а на деле сталкиваются с тем, что работодатель не оформляет документы, платит меньше оговоренного, а в случае травмы просто отказывается от ответственности. Инспекторы получают немало таких жалоб.Мы всегда подчеркиваем: сезонная работа — это полноценные трудовые отношения, и они должны быть закреплены юридически. Если вас нанимают в гостиницу, на базу отдыха или в летнее кафе, требуйте трудовой договор с самого первого дня.

Вопрос 2: В сфере туризма и гостеприимства много вакансий на лето: администраторы, горничные, инструкторы, аниматоры, гиды. Какие права у таких сотрудников чаще всего нарушаются?

Алексей Хоробров: Помимо отсутствия официального оформления, чаще всего нарушаются права на оплату переработок и право на отдых. В разгар сезона сотрудники работают с высокой нагрузкой, нередко сутками. При этом работодатель не платит сверхурочные и не предоставляет выходные, а отпуск пытается заменить «отгулами без содержания». Но по закону сезонному работнику положен оплачиваемый отпуск — Трудовой кодекс России устанавливает два календарных дня за каждый полный месяц работы. Например, отработав три месяца, сотрудник имеет право на шесть дней оплачиваемого отпуска. Также ему обязаны оплачивать больничные листы в общем порядке. Ещё одна системная проблема — зарплата «в конверте». Мы рекомендуем сотрудникам туристической сферы внимательно читать договор и фиксировать все условия: оклад, премиальные выплаты, режим работы.

Вопрос 3: В туризме часто привлекают внештатных гидов, проводников, аниматоров по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Это законно?

Алексей Хоробров: Сам по себе договор ГПХ не запрещён, если речь идёт о разовой услуге с понятным и измеримым результатом — например, провести одну экскурсию по заказу. Но если человек работает постоянно, подчиняется внутреннему распорядку, использует инвентарь компании и получает зарплату два раза в месяц — это уже признаки трудовых отношений. Работодатели нередко пытаются подменить трудовой договор ГПХ, чтобы сэкономить на налогах и взносах. Однако в случае спора суд с высокой вероятностью признает такие отношения трудовыми, и работодателю придётся доначислить все страховые взносы и выплатить штрафы.

Вопрос 4: Если говорить в целом о сезонных работниках — не только в туризме, но и в логистике, на складах, в сфере обслуживания — какие особенности регулирования их труда нужно знать?

Алексей Хоробров: Прежде всего, сезонными признаются работы, которые в силу климатических условий выполняются в течение определённого периода, как правило, не превышающего шести месяцев. Сезонный характер работы обязательно должен быть указан в трудовом договоре. Если этого условия нет, договор считается заключённым на неопределённый срок.

Важно помнить про испытательный срок: для сезонных работников он не может превышать двух недель. Что касается отпуска — как я уже сказал, он предоставляется из расчёта два рабочих дня за каждый месяц работы. При увольнении в связи с окончанием сезона работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Вопрос 5: Отдельная категория — вахтовики. В нашем регионе вахтовый метод широко применяется, в том числе в логистике и при Северном завозе. Какие гарантии предусмотрены для них?

Алексей Хоробров: Вахтовый метод — это особая форма организации труда, когда ежедневное возвращение работников к месту постоянного проживания невозможно. Законодательство устанавливает здесь чёткие правила. Продолжительность вахты, как правило, не должна превышать одного месяца, в исключительных случаях — до трёх месяцев. При вахтовом методе устанавливается суммированный учёт рабочего времени.

Работодатель обязан предоставлять вахтовикам выходные дни, и их число должно быть не менее числа полных недель в текущем месяце. Например, в месяце 4 полные недели — значит, минимум 4 выходных. Для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей предусмотрены дополнительные гарантии: районный коэффициент, процентные надбавки, надбавка за вахтовый метод работы, а также дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, с 1 марта 2023 года закреплена обязанность работодателя оплачивать проезд вахтовиков до места работы и обратно.

Вопрос 6: Какие три простых правила вы бы рекомендовали всем, кто планирует устроиться на сезонную работу или по вахте?

Алексей Хоробров: Первое — никаких устных соглашений. Всё, что вам обещают, должно быть письменно зафиксировано в трудовом договоре: зарплата, режим работы, обязанности, сроки. Обязательно проверьте, чтобы в договоре был указан сезонный или вахтовый характер работы.

Второе — проверьте, кто ваш работодатель. Узнайте полное название организации, ИНН, почитайте отзывы. Не стесняйтесь задавать вопросы до подписания документов.

Третье — если вы сомневаетесь в законности условий или столкнулись с нарушением своих прав, обращайтесь за помощью. Звоните на горячую линию Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе по телефону +7(931)414-19-04- или через портал «Онлайнинспекция.рф».