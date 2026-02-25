Прокуратура Архангельской области блюдет своевременную выплату зарплаты

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецкого автономного округа Алексей Хоробров принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, прошедшего 30 апреля 2026 года в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Мероприятие прошло под председательством заместителя прокурора области и автономного округа Павла Матанцева при участии представителей органов государственной власти, контролирующих и правоохранительных органов.

Основным вопросом повестки стало состояние законности в сфере оплаты труда на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также оценка эффективности мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

В своём вступительном слове Павел Матанцев подчеркнул приоритетность надзора за соблюдением прав работников на своевременную и полную выплату заработной платы, охарактеризовав текущую ситуацию в данной сфере как сложную и требующую консолидированных усилий всех ведомств.

Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров подчеркнул необходимость усиления профилактической работы, своевременного выявления нарушений и применения мер административного воздействия к недобросовестным работодателям.

«Защита прав работников на своевременную оплату труда — приоритет в деятельности Гострудинспекции. Эффективное взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами — действенный инструмент для реального восстановления прав работников, — отметил Алексей Хоробров. — Важно не только фиксировать нарушения, но и обеспечивать фактическое погашение задолженности перед работниками».