Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области блюдет своевременную выплату зарплаты

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецкого автономного округа Алексей Хоробров принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, прошедшего 30 апреля 2026 года в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Мероприятие прошло под председательством заместителя прокурора области и автономного округа Павла Матанцева при участии представителей органов государственной власти, контролирующих и правоохранительных органов.

Основным вопросом повестки стало состояние законности в сфере оплаты труда на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также оценка эффективности мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

В своём вступительном слове Павел Матанцев подчеркнул приоритетность  надзора за соблюдением прав работников на своевременную и полную выплату заработной платы, охарактеризовав текущую ситуацию в данной сфере как сложную и требующую консолидированных усилий всех ведомств.

Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров подчеркнул необходимость усиления профилактической работы, своевременного выявления нарушений и применения мер административного воздействия к недобросовестным работодателям.

«Защита прав работников на своевременную оплату труда — приоритет в деятельности Гострудинспекции. Эффективное взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами — действенный инструмент для реального восстановления прав работников, — отметил Алексей Хоробров. — Важно не только фиксировать нарушения, но и обеспечивать фактическое погашение задолженности перед работниками».

05 май 08:58 | : Скандалы

Главные новости


Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (59)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20