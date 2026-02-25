Алексей Хоробров. С глазу на глаз с губернатором

Руководитель Гострудинспекции Алексей Хоробров представил главе региона Александру Цыбульскому итоги работы ведомства за 2025 год и обозначил планы по усилению защиты трудовых прав граждан.

Главными темами стали борьба с задолженностью по заработной плате и противодействие нелегальной занятости. За 2025 год инспекция помогла вернуть работникам 479 млн. рублей задержанной зарплаты. Такой результат стал возможен благодаря гибкому применению мер инспекторского реагирования: от профилактической беседы до адресного межведомственного взаимодействия и проведения надзорных мероприятий.

По словам Алексея Хороброва, Гострудинспекция реализует приоритет системной профилактики. Надзорные мероприятия проводятся при выявлении утвержденных индикаторов риска, а также при несчастных случаях.

Важное направление деятельности инспекции — вывод трудовых отношений из тени. Совместными усилиями Гострудинспекции, Федеральной налоговой службы и муниципалитетов 85 работодателей официально оформили своих сотрудников. Результатом такой работы стала защита трудовых прав 662 работников и зачисление в бюджет более 130 млн рублей налогов и страховых взносов. Как отметил Алексей Хоробров, легализация занятости — это вопрос социальной справедливости: люди получают пенсионные права, гарантии и защиту.

Губернатор региона высоко оценил труд государственных инспекторов труда, акцентировав внимание на том, что нужно делать все возможное, чтобы трудовые права жителей Архангельской области не нарушались.

В 2026 году ведомство продолжит развивать цифровой надзор: расширять использование мобильного приложения «Инспектор» для дистанционных консультаций и проверок, чтобы сделать защиту трудовых прав ещё более доступной и оперативной