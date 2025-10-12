Вверх
Врач скорой из Архангельска восстановлен на работе

Благодаря вмешательству Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе удалось защитить трудовые права врача выездной бригады скорой медицинской помощи.

В инспекцию за помощью обратился врач выездной бригады Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи с вопросом о незаконном увольнении.

Ситуация возникла из-за правовой неопределенности, в которой оказался работодатель. Срочный трудовой договор с сотрудником был заключен на период действия приказа Минздрава России № 206н. Работодатель, действуя в рамках ранее установленных сроков, оформил увольнение в связи с истечением срока договора 31 августа 2025 года.

Однако после совершения этих процедур вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, который продлил действие упомянутого документа до 1 сентября 2026 года. Таким образом, работодатель, будучи обязанным соблюсти процедурные сроки, оказался в сложной ситуации, когда основание для увольнения утратило силу практически одновременно с его оформлением.

В кратчайшие сроки после обращения врача инспектор труда провел работу по урегулированию трудового спора. В результате были приняты исчерпывающие меры для восстановления прав сотрудника. Работодатель, в свою очередь, полностью учел мнение инспектора, отменил приказы об увольнении и произвел все положенные выплаты, включая заработную плату за период вынужденного прогула.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе:

«Соблюдение трудовых прав работников социально-значимых профессий, особенно в сфере здравоохранения, находится на особом контроле инспекции. Этот случай наглядно демонстрирует эффективность досудебного урегулирования 

14 октябрь 17:17 | : Скандалы

