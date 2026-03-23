Депутаты ГосДумы оценили реализацию проектов КРТ Группы Аквилон

В ходе визита в Архангельск в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

на тему: «Обеспечение жильем и развитие инфраструктуры», депутаты побывали на стройплощадке Группы Аквилон.

В столице Поморья, на пр. Обводный канал – ул. о программе КРТ на участке площадью 5,0049 га Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Кроме того, застройщик обустроит общедоступный сквер. 10 домов уже расселены, два дома на участке для размещения сквера расселяются досрочно к сдаче в эксплуатацию первой очереди нового жилого комплекса.

Как рассказал федеральным парламентариям председатель Правления Группы аквилон Александр Фролов, сейчас на участке уже ведется строительство перовой очереди жилого комплекса «Аквилон Альта». Высота одного из домов – 32-этажного, составит 99,96 м. Это будет самое высокое жилое здание в мире к северу от 61-й параллели. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова.

- Мы как законодатели прежде всего создаем инструменты для развития. Для того, чтобы регионы могли самостоятельно выбирать варианты увеличения градостроительного потенциала территорий. Архангельская область как раз показательна в части того, как используются эти полномочия. Около миллиона квадратных метров жилья может быть построено в рамках механизма КРТ. Поэтому работать с землей, работать с тем, сколько и как эта земля будет зарабатывать для бюджета, это очень важно. Как известно, понятие «стало лучше» зависит от количества счастливых людей. А счастливый человек – это хорошее настроение. Мы посмотрели проект комплексного развития территории, который создан полностью в этой логике. Помимо опережающего по срокам расселения аварийного жилья здесь предусматривается размещение детсада, застройщик создаст парк, - отметил председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

- Для нас ключевая задача в рамках КРТ – это расселение аварийного жилья. Каждый контракт по КРТ мы отдельно контролируем. Очень важно и максимально комфортное для жителей использование градостроительного потенциала территории. Создан штаб, где решаются вопросы и с ресурсоснабжающими организациями, и с застройщиками, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин,

Как отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов, всего по проектам комплексного развития территорий холдинг за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 57 деревянных домов площадью 28,8 тыс. кв. м, 31 дом уже расселен. Наиболее финансово емким является обязательство застройщика по расселению аварийных, ветхих домов. Для компании это более 2,8 млрд. рублей. Это те средства, которые застройщик должен израсходовать еще до начала строительства и получения каких-либо средств от продаж квартир.

Отметим, что федеральный девелопер является крупнейшим участником программы КРТ в Архангельске и Северодвинске. Группа Аквилон в августе 2022 года приступила к реализации первого в регионе договора на комплексное развитие территории. Менее чем за 4 года по 10 договорам КРТ компания уже расселила почти 16 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Причем на двух территориях расселены сразу все дома.

При этом в рамках договоров КРТ Группой Аквилон расселяются дома на участках для размещения трех детсадов на 720 мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Данные участки остаются муниципальными и в коммерческую застройку не вовлекаются. Напомним, что, участвуя в 2011-2021 годах в городской программе развития застроенных территорий, в Архангельске Группа Аквилон расселила 24 аварийных дома площадью порядка 12 тыс. кв. м построила детсад и два сквера.

- Цель нашей компании не только расселение аварийного жилья и возведение новостроек, а создание новой качественной среды для жизни северян. Наша позиция - не оставить граждан один на один с КРТ, не просто выплатить деньги, а предоставить им помощь в получении благоустроенного жилья, чтобы переезд был осуществлен вовремя. По всем нашим КРТ расселение аварийных, непригодных для проживания домов проходит без нареканий. Мы подходим к каждому жителю индивидуально. Опыт компании позволяет решать разные задачи - от простых случаев, до самых сложных. Взамен аварийного жилфонда, непригодного для проживания, в Архангельске и Северодвинске появляются современные объекты жилой недвижимости, что серьезно увеличивает капитализацию муниципальных образований в целом. Кроме того, увеличение предложения на рынке новостроек объективно является сдерживающим фактором роста цен на новое жилье. - говорит председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Всего в рамках КРТ будет построено около 300 тыс. кв. м нового жилья. Общий объем инвестиций Группы Аквилон по этой программе составит 38,7 млрд. рублей