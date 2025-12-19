Вверх
Группа Аквилон готовится покорить новые высоты в строительстве

Группа Аквилон получила разрешение на строительство 32-этажного дома в Архангельске. Ресурсоснабжающими организациями выданы необходимые технические условия для подключения объекта к инженерным сетям.

 Новый жилой комплекс разместиться в районе пр. Обводный канал – ул. Логинова. Высота одного из домов 99,96 м. Таким образом, Группа Аквилон превысит собственное достижение – 93-метровый ЖК «Империал», построенный в 2018 году и сейчас являющийся самым высоким жилым зданием Поморья.

 Напомним, что программе КРТ (комплексное развитие территории) на участке площадью 5,0049 га в границах ул. Логинова - ул. Суфтина - ул. Попова - пр. Обводный канал, в соответствии с муниципальным контрактом, Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м — 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Кроме того, застройщик за свой счет обустроит общедоступный сквер. 8 домов уже расселены, два дома на участке для размещения сквера будут расселяться досрочно к сдаче в эксплуатацию первой очереди нового жилого комплекса.

 В его первой очереди: 32-х и 20-ти этажная секции – всего 30 тыс. кв. м нового жилья. Предусмотрен подземный паркинг. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова. Необходимо отметить, что в радиусе 500 м от участка расположено 6 детсадов, 4 школы, детская поликлиника и детская стоматологическая поликлиника. 

 Отметим, что Группа Аквилон в 2025 году построила в Поморье более 155 тыс. кв. м нового жилья. В Архангельске и Северодвинске в эксплуатацию введено 10 объектов жилой недвижимости. Это 2420 квартир, порядка 95% которых приобретены горожанами.

 В прошлом году в Архангельске и Северодвинске Группой Аквилон началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах. Всего в 2026-28 годах в этих домах эксплуатацию будет сдано более 1600 квартир.

 Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске, составляет порядка 450 тыс. кв. м. 

 Реализуя шесть масштабных инвестиционных проектов, Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске, строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади передается в госсобственность для предоставления нуждающимся. Также в Архангельске будут построены: новое здание парусного центра «Норд», общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. Всего по масштабным инвестпроектам будет построено 205 тыс. кв. м нового жилья.

 В рамках шести проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 56 деревянных домов площадью 30 тыс. кв. м, 26 домов уже расселены. Также расселяются дома для размещения трех детсадов на 720 мест, школы на 1 тыс. мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Еще один детсад и два сквера в Архангельске Группа Аквилон построила в рамках городской программы развития застроенных территорий. Всего в рамках КРТ будет построено около 310 тыс. кв. м нового жилья.

 В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.

 Застройщик – ООО «СЗ «Приморский»


12 январь 12:41 | : Экономика

