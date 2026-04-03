Группа Аквилон отчиталась об успехах этого года

В Архангельске и Северодвинске успешно завершено строительство трех жилых комплексов – всего 977 квартир, свыше 95% которых приобретены горожанами.

В столице Поморья введена в эксплуатацию 1-я очередь ЖК «Аквилон Роса», в городе корабелов вторые очереди ЖК «Аквилон Нео» и ЖК «Остров».

С начала года Группа Аквилон приступила к реализации в Архангельске двух новых проектов общей площадью 72 тыс. кв. м на 960 квартир. Старты продаж прошли успешно, архангелогородцы продолжают стабильно покупать новое жилье.

В районе пр. Обводный канал – ул. Логинова началось строительство жилого комплекса «Аквилон Альта». По программе КРТ на участке площадью 5,0049 га Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Кроме того, застройщик за свой счет обустроит общедоступный сквер. 8 домов уже расселены, два дома на участке для размещения сквера расселяются досрочно к сдаче в эксплуатацию первой очереди нового жилого комплекса.

Высота одного из домов – 32-этажного, составит 99,96 м. Это будет самое высокое жилое здание в мире к северу от 61-й параллели. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова.

На берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной (за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС) началось возведение третьего корпуса ЖК «Аквартал». Жилой комплекс станет первым в столице Поморье многоквартирным домом с собственной газовой котельной, которая уже введена в эксплуатацию. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» выполнено строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области данный проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся.

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске, составляет порядка 450 тыс. кв. м.

Реализуя шесть масштабных инвестиционных проектов, Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске, завершает создание общедоступного парка с берегоукроеплением озера Театральное. В четырех жилых комплексах 7% жилой площади передается в госсобственность для предоставления нуждающимся. Также в Архангельске будут построены: новое здание парусного центра «Норд», общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один. Всего, по масштабным инвестпроектам будет построено 205 тыс. кв. м нового жилья.

В рамках проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет в столице Поморья и городе корабелов 56 деревянных домов площадью 30 тыс. кв. м, 30 домов уже расселены. Также расселяются дома на участках для размещения трех детсадов на 720 мест, дополнительных зданий Архангельского морского кадетского корпуса и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га. Всего в рамках КРТ будет построено около 310 тыс. кв. м нового жилья.

Напомним, что, участвуя в 2011-2021 годах в городской программе развития застроенных территорий, в Архангельске Группа Аквилон расселила 24 аварийных дома площадью порядка 12 тыс. кв. м построила детсад и два сквера.

Отметим, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Архангельской области 170 тыс. кв. м нового жилья - порядка 2700 квартир, большинство из которых приобретено северянами. В 2025 году компания приступила к строительству в Поморье 125 тыс. кв. м: в Архангельске и городе корабелов началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах, всего более 1600 квартир.

В планах у Группы Аквилон в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.