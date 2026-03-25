"ТГК-2" опять обвиняют в экологическом вредительстве

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу», Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Северо-Западного управления Ростехнадзора проведена проверка деятельности Серодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2».

Установлено, что юридическим лицом при эксплуатации Северодвинской ТЭЦ-1 не обеспечена полнота, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных отходов, допущено засорение территории дамбы, сброс сточных вод в протоку Кислая р. Северная Двина с превышением нормативов допустимого сброса, установки очистки газа не оборудованы специальными местами отбора проб, длительное время не проводятся мероприятия по рекультивации нарушенных земель.

Выявлено, что программа производственного экологического контроля не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

По итогам проверки специализированным прокурором и.о. генерального директора ПАО «ТГК-2» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

В результате сброс сточных вод в протоку Кислая р. Северная Двина с превышением нормативов допустимого сброса прекращен, программа производственного экологического контроля приведена в соответствие с требованиями законодательства, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч. 4, 10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.7, ч. 4 ст. 8.13, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 375 тыс. рублей.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.