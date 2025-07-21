Вверх
Архангельская фирма по утилизации отходов нарушала чистоту воздуха

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Архангельской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», а также министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проведена проверка исполнения в ООО «Ава Сервис», осуществляющем в г. Архангельске деятельность по обработке и утилизации неопасных отходов, законов об охране окружающей среды.

В результате выезда на предприятие установлено, что оказывающий негативное воздействие на окружающую среду объект содержится с нарушением предписаний санитарно-эпидемиологического законодательства – допущено захламление его территории, оборудование помещений не соответствует предъявляемым требованиям. Проведенный в ночное время отбор проб выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по показателю «сера диоксид».

В связи с допущенными нарушениями генеральный директор  Общества по инициативе природоохранного прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа.

Внесенное прокурором представление способствовало ликвидации несанкционированных свалок отходов, предприятие приступило к разработке проекта газоочистного оборудования.

Устранение нарушений остается на контроле природоохранной прокуратуры.


09 сентябрь 10:52

