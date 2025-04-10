Под Архангельском ликвидирована незаконная переправа через реку Лая

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора, Североморского ТУ Росрыболовства, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проведена проверка исполнения законодательства по информации о возведении насыпи на реке Лая в районе деревни Лая Приморского муниципального округа Архангельской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, работы по обустройству переправы через р. Лая ООО «Двинанеруд» организованы без согласования с органом Росрыболовства и в отсутствие разрешительных документов на использование водного объекта. В водоохранной зоне реки Лая допущена стоянка строительной техники, а в прибрежной защитной полосе – отвалов размываемых грунтов.

В этой связи Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление директору ООО «Двинанеруд», которое находится на рассмотрении. В отношении общества и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.6, ч. 1 ст.8.42, ч. 2 ст.8.48 КоАП РФ.

Деятельность, связанная с использованием водного объекта и его водоохранной зоны, ООО «Двинанеруд» прекращена, техника вывезена, отвалы размываемых грунтов ликвидированы.

Ситуация находится на контроле прокурора.