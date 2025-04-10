Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Под Архангельском ликвидирована незаконная переправа через реку Лая

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора, Североморского ТУ Росрыболовства, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проведена проверка исполнения законодательства по информации о возведении насыпи на реке Лая в районе деревни Лая Приморского муниципального округа Архангельской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, работы по обустройству переправы через р. Лая ООО «Двинанеруд» организованы без согласования с органом Росрыболовства и в отсутствие разрешительных документов на использование водного объекта. В водоохранной зоне реки Лая допущена стоянка строительной техники, а в прибрежной защитной полосе – отвалов размываемых грунтов.

В этой связи Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой внесено представление директору ООО «Двинанеруд», которое находится на рассмотрении. В отношении общества и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.6, ч. 1 ст.8.42, ч. 2 ст.8.48 КоАП РФ.

Деятельность, связанная с использованием водного объекта и его водоохранной зоны, ООО «Двинанеруд» прекращена, техника вывезена, отвалы размываемых грунтов ликвидированы.

Ситуация находится на контроле прокурора.

10 апрель 11:53 | : Скандалы

Главные новости


Народный референдум. Хотели как лучше, а получилось как всегда
И тогда пришёл Цыбульский

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (122)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20