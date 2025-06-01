Природоохранная прокуратура взяла анализы у Северодвинской ТЭЦ

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с прокуратурой г. Северодвинска, с привлечением специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу», Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Северо-Западного управления Ростехнадзора проводится проверка на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2».

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка исполнению требований законодательства об отходах производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, земельного, водоохранного законодательства, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Планируется также оценить выполнение мероприятий инвестиционной программы.

Прокурорскими работниками осуществлен выезд на предприятие, осмотрены производственные объекты, специалистами осуществлен отбор необходимых проб.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



