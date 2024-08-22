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Архангельская прокуратура выявила сброс сточных вод в реку Юрас

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения водоохранного законодательства при эксплуатации сетей канализации в районе д. Куропти Приморского района.

Установлено, что в районе ул. Военный городок д. Куропти допускается излив сточных вод на рельеф местности с последующим их попаданием без очистки в р. Юрас.

Собственником системы водоотведения по указанному адресу является Приморский муниципальный округ Архангельской области, которым для обслуживания канализационных систем заключено концессионное соглашение, однако система очистки сточных вод в канализационной системе отсутствует.

По факту бездействия в части непроведения обследования сетей канализации и исключению попадания загрязненных сточных вод в реку природоохранной прокуратурой к администрации Приморского муниципального округа Архангельской области предъявлено административное исковое заявление.

Решением Приморского районного суда Архангельской области исковые требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены обязанности в течении одного года провести инвентаризацию сетей и прекратить сброс загрязненных сточных вод на рельеф местности и в водный объект р. Юрас.

Решение суда в законную силу не вступило.

(фото с https://www.sb.by) 

08 октябрь 08:43 | : Скандалы

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