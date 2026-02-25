РВК-Архангельск помогает абонентам разобраться с платежами и долгами

За первые четыре месяца 2026 года специалисты отдела по работе с населением РВК-Архангельск провели личный прием для 8 274 абонентов. Каждому обратившемуся помогли разобраться в ситуации, все унесли с собой готовое решение своих вопросов.

Сотрудники ждут горожан в офисе компании на улице Касаткиной, 9 с понедельника по пятницу, кроме четверга. Прием ведется по электронной очереди — это экономит время и избавляет от очередей. На личном приеме абоненты РВК-Архангельск могут получить разъяснение по начислениям в квитанции, узнать, куда ушел платеж, если он не отобразился, оформить новый лицевой счет или изменить данные по существующему, подать заявку на реструктуризацию задолженности, а также сверить показания счетчиков с базой водоканала.

«Мы стремимся помочь каждому абоненту решить его вопрос. Для этого наши сотрудники имеет прямой доступ к информационной базе и владеют всеми необходимыми компетенциями. Человек должен уйти довольным — либо с уже закрытой проблемой, либо с четким и понятным алгоритмом дальнейших действий», отметила начальник управления сопровождения продаж РВК-Архангельск Евгения Ратенкова.

РВК-Архангельск постоянно расширяет каналы связи, чтобы абонентам было максимально удобно. Большинство вопросов можно решить дистанционно — быстрее и без личного визита.

Цифровые сервисы работают круглосуточно: личный кабинет на сайте компании, мобильное приложение «Мой водоканал» (доступно в App Store и Google Play), а также электронная почта rvkarh@rosvodokanal.ru.

Колл-центр предприятия принимает звонки по телефону 61-00-00. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов. Операторы работают в те же часы, что и отдел по работе с населением, но без перерыва на обед.

Набрав добавочный номер 1, можно сообщить о подпоре канализации, открытом колодце, отсутствии воды или утечке — диспетчер сразу примет заявку в работу.

Набрав добавочный номер 2, абоненты получат консультацию по любым финансовым вопросам: долги, перерасчет, сверка платежей. Также по этому номеру можно передать показания счетчиков, подать заявку на установку или поверку прибора учета, узнать, какие документы нужны для открытия нового лицевого счета.



