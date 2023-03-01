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РВК-Архангельск предлагает отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных

«РВК-Архангельск» напоминает своим абонентам, что они могут перейти на электронные квитанции и пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов. Сделать заявку можно через мобильное приложение «РВК.Услуги». 

Преимущества электронной квитанции перед бумажным аналогом очевидны: абоненту никуда не нужно идти – электронная квитанция появится в его телефоне раньше, чем в почтовом ящике появится бумажный квиток. Кроме того, квитанция не потеряется и будет всегда храниться в личном кабинете или в профиле абонента приложения «РВК.Услуги».

«Выбор электронной квитанции – это выбор людей, которые ценят свое время и удобство. И наша компания ориентируется на запросы абонентов, предлагая цифровые сервисы. Проверено на себе – в приложении очень удобно пользоваться электронными квитанциями.  Можно передавать показания, отслеживать историю начислений, оплачивать счета, при необходимости - просмотреть и распечатать квитанции за предыдущие периоды.  Мы уверены – абоненты «РВК-Архангельск» оценят новый сервис и будут с удовольствием им пользоваться», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Отметим, что электронная квитанция будет удобна и тем абонентам водоканала, которые переехали в другие города, но имеют недвижимость в Архангельске. Им будет проще контролировать свои начисления за водоснабжение и водоотведение и оплачивать счета в онлайн-режиме через цифровые сервисы.

С учетом того, что «РВК-Архангельск» находится в единой платежной квитанции вместе с рядом других ресурсоснабжающих организаций, которую печатает Центр расчётов, у абонентов, которые перейдут на электронный формат, в единой квитанции строка «РВК-Архангельск» будет отменена.

Чтобы пользоваться современным форматом платежного документа, необходимо обратиться в отдел по работе с населением «РВК-Архангельск» по адресу: ул. Касаткиной 9, каб. 11, 12 или 1. Также заявление принимаются по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru и по номеру мессенджера Whatsapp: +7-8182-61-00-00.

24 март 11:21 | : Экономика

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