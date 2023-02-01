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​«РВК-Архангельск» предлагает абонентам перейти на электронные квитанции

Архангельский водоканал продолжает приём от абонентов заявлений по переходу на электронную квитанцию за услуги водоснабжения и водоотведения. Чтобы пользоваться современным форматом платежного документа, необходимо обратиться в отдел по работе с населением «РВК-Архангельск» по адресу: ул. Касаткиной 9, каб. 11, 12 или 1. Также заявление принимаются по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru и по номеру мессенджера Whatsapp: +7-8182-61-00-00. 

«Мы активизировали работу по приёму заявлений для перевода квитанций в электронный формат. Абоненты компании в личном кабинете или в мобильном приложении «РВК.Услуги» будут не только видеть суммы начислений и образовавшуюся задолженность, но и смогут получать полноценный платежный документ в электронном виде и всегда быть в курсе объема потребленного ресурса за любой период. Кроме того, такую платежку можно скачать и оплатить любым удобным способом», – отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Преимущества электронной квитанции перед бумажным аналогом очевидны:

- во-первых, это удобно - электронная квитанция появляется в аккаунте абонента, при этом, никуда не нужно идти;

- во-вторых, электронная версия «приходит» моментально, и абонент получает платёжку раньше, чем бумажный счёт;

- в-третьих, цифровая квитанция никогда не потеряется и постоянно хранится в личном кабинете или в профиле абонента приложения «РВК.Услуги».

Электронная квитанция будет удобна и тем абонентам водоканала, которые переехали в другие города, но имеют недвижимость в Архангельске. Им будет проще контролировать свои начисления и оплачивать счета в онлайн-режиме через цифровые сервисы.

С учетом того, что «РВК-Архангельск» находится в единой платежной квитанции вместе с рядом других ресурсоснабжающих организаций, которую печатает Центр расчётов, у абонентов, которые перейдут на электронный формат, в единой квитанции строка «РВК-Архангельск» будет отменена. 

28 февраль 14:10 | : Экономика

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