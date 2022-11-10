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"РВК-Архангельск" отметил своих лучших абонентов

В Международный день «Спасибо» в «РВК-Архангельск» отметили своих самых добросовестных абонентов и выразили благодарность всем клиентам, которые вовремя оплачивают счета за услуги водоснабжения и водоотведения. 

«Мы благодарны каждому нашему абоненту за добросовестное выполнение договорных обязательств. Своевременно оплаченные счета позволяют нам обеспечивать бесперебойность услуг, поддерживать и повышать их качество, развивать новые клиентские сервисы, продолжать запланированные работы на сетях, реализовывать производственную программу предприятия», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. 

В 2022 году лучшая пятерка юридических лиц – абонентов «РВК-Архангельск» выглядит так: ООО «Авторитет», ООО «Регион Центр», ООО «Большие Карелы», ООО «Автокапитал», ООО «Гелиос-Инвест». Среди управляющих компаний и ТСЖ добросовестными плательщиками стали ТСЖ «Арктика», ООО «ЖЭУ Завремстрой», ТСЖ «Московский-47», ТСЖ «На Галушина», ООО «Синергия».

Отдельные слова признательности – архангелогородцам. «РВК-Архангельск» в течение года проводил розыгрыши призов среди добросовестных клиентов из числа физических лиц. Обладателем подарка мог стать любой абонент, вовремя оплачивающий услуги ВиВ и не имеющий долгов. Только в декабрьском розыгрыше приняли участие 104 тысячи лицевых счетов, из которых генератор случайных чисел выбрал 34 победителя. В качестве призов горожане получили билеты в Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, водонагреватели, посудомоечную и стиральную машины, мелкую бытовую технику и другие полезные подарки. Призы ждут своих обладателей в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9 – их можно получить в часы работы предприятия – с 8:00 до 17:00.

«В этом году мы продолжим серию розыгрышей призов, поэтому у наших абонентов будет возможность принять участие и получить полезные подарки. Условия участия, как и прежде, очень простые - не копить задолженности, своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов» - подчеркнула Светлана Шадрина.

Для удобства при оплате счетов «РВК-Архангельск» рекомендует пользоваться онлайн-сервисами. Абоненты могут оплатить потребленные ресурсы через мобильное приложение «РВК.Услуги». Юридическим лицам предлагается воспользоваться личным кабинетом или оплачивать счета по реквизитам. Также ежедневно (кроме четверга) работает личный прием абонентов в офисе компании.

12 январь 10:50 | : Экономика

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