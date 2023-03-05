РВК-Архангельск напоминает: до 25 марта необходимо передать показания приборов учета воды

«РВК-Архангельск» напоминает абонентам, что до 25 марта включительно необходимо передать текущие показания счётчиков холодного и горячего водоснабжения. Актуальные показания индивидуальных приборов учета необходимо сообщать ежемесячно для правильного выставления текущих платежей.

«Передача показаний в соответствии с законодательством является обязанностью абонента. В первую очередь, своевременно переданные данные позволяют вести корректные расчеты с самим абонентов, без перехода на начисления по среднему или по нормативу. Кроме того, данные счетчиков в многоквартирных домах определяют объем воды, идущий на содержание общедомового имущества. Эти расходы пропорционально делятся на всех жителей дома. Если показания переданы некорректно, то эти расходы увеличиваются», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Напомним все способы, которые доступны для абонентов, чтобы передать показания приборов учета холодной и горячей воды:

· мобильное приложение «РВК.Услуги»;

· сайт компании arh.rosvodokanal.ru;

· личный кабинет на сайте «РВК-Архангельск»;

· смс-уведомление на номер +7 (921) 427-55-33;

· передача показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

· передача с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Кроме того, специалисты отдела по работе с населением «РВК-Архангельск» принимают показания и в офисе компании на ул.Касаткиной,9.

Напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.

Если возникли вопросы, оперативно можно задать в мессенджере WhatsApp по номеру: +7-818-261-00-00.

Наиболее удобный способ передачи показаний - через приложение «РВК-Услуги». Кстати, это единственный сервис, где придет напоминание о необходимости посмотреть счетчики и передать показания. Там же можно посмотреть всю историю начислений и оплатить счет.