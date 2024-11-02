С начала года кол-центр РВК-Архангельск принял около 135 000 звонков горожан

Ежедневно сотрудники кол-центра РВК-Архангельск отвечают на более чем 800 звонков. В период с 1 января по 18 ноября 2024 года операторы кол-центра водоканала приняли и обработали более 134 000 обращений абонентов. Это самый востребованный канал связи для архангелогородцев с предприятием. Многоканальный номер 61-00-00 рассчитан на одновременный прием 60-ти входящих звонков, что позволяет минимизировать время ожидания ответа и повысить качество обслуживания.

Большая часть обращений связана с производственной деятельностью – абоненты сообщают об отсутствии водоснабжения, оставляют заявки на снятие подпоров канализации, информируют об открытых колодцах. Так, например, в кол-центре были зарегистрированы 333 заявки по благоустройству - восстановлению газонов, засыпке котлованов и уборки мусора после ремонтных работ на сетях. Более 24 000 раз горожане звонили в кол-центр по аварийным ситуациям. Такие заявки и обращения требуют незамедлительного реагирования, поэтому операторы работают круглосуточно.

Больше всего обращений — 109 963 заявки, — связаны с вопросами по показаниям счетчиков, расчетам, задолженности, заявками на замену, поверку и опломбировку приборов учета.

«Каждый день я общаюсь с абонентами, которые звонят по разным вопросам. Это могут быть аварийные заявки — и в такие моменты важно быстро и четко разобраться в ситуации, чтобы помочь людям как можно скорее. В других случаях абоненты хотят узнать, почему пришел такой счет или как правильно внести данные с приборов учета. Здесь важно быть внимательным и терпеливым, чтобы объяснить все понятно и доступно, - рассказывает оператор кол-центра РВК-Архангельск Маргарита Костогорова. – Работа с людьми требует определенных черт характера: нужно быть доброжелательным и вежливым, уметь слушать и понимать, что именно беспокоит абонента. Это помогает быстрее найти решение».

Сотрудники кол-центра фиксируют и большое количество обращений, связанных с другими ресурсными организациями, например, по вопросам отопления и горячей воды. В таких случаях абонентам всегда предоставляется информация, куда именно им нужно обратиться.

«Работа нашего кол-центра — это важный элемент взаимодействия с горожанами. Мы понимаем, что своевременное решение проблем с водоснабжением и благоустройством напрямую влияет на качество жизни. Каждый звонок для нас — это возможность помочь, оказать поддержку и улучшить сервис. Мы можем оперативно реагировать на любые обращения и будем продолжать развивать наши услуги для повышения уровня комфорта и безопасности жителей Архангельска», - отметила ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск Татьяна Каргополова.

Кол-центр РВК-Архангельск создан в 2018 году и работает круглосуточно. Операторы также отвечают вопросы по WhatsApp +7 (818) 261-00-00. Этот сервис максимально удобен – здесь есть возможность без поездки передать необходимые документы. Ответ каждый написавший получит в порядке очереди в рабочее время.