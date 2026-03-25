В майские праздники РВК-Архангельск продолжит работать в круглосуточном режиме

РВК-Архангельск работает в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения города, поэтому и в период майских праздников в рабочем процессе серьёзных изменений не планируется.

В компании утверждён план работы на весь период праздничных дней с 30 апреля по 11 мая: сформирован график дежурств и назначены ответственные специалисты, которые будут оперативно координировать работу подразделений. Центральная диспетчерская служба будет работать в штатном режиме.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлен необходимый запас материально-технических средств и горюче-смазочных материалов, подготовлена техника, в том числе для подвоза воды жителям города.

«Для обеспечения безопасности стратегических объектов системы водоснабжения и водоотведения будет усилена их охрана. Особое внимание будет уделено информации об обнаружении открытых колодцев, чтобы немедленно реагировать. Главная задача — обеспечить горожанам спокойные выходные дни», – рассказал начальник Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Сообщить об утечках, засорах канализации, открытых колодцах горожане могут по многоканальному телефону 61-00-00 доб. 1, передать показания приборов учета воды архангелогородцы могут по тому же номеру, набрав добавочный номер 2.

Центр обслуживания абонентов на улице Касаткиной, 9 с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая работать не будет. С 4 по 8 мая специалисты отдела по работе с населением примут абонентов по обычному графику с 8:00 до 18:00 (8 мая – до 16.45).

На официальном сайте РВК-Архангельск абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить свое обращение. Там же размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов.