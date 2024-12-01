В новогодние праздники РВК-Архангельск будет работать в усиленном режиме

Объекты и подразделения РВК-Архангельск подготовлены к работе в период продолжительных новогодних выходных. Все аварийно-ремонтные бригады и оперативные службы предприятия приведены в режим повышенной готовности.

На период с 29 декабря по 8 января составлен график дежурств оперативных бригад, проведен инструктаж, подготовлена спецтехника, в том числе экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы и автокран.

Проведение плановых ремонтных работ с отключением водоснабжения на праздничные дни не запланировано.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена техника, в том числе и для подвоза воды жителям города.

«Ежегодно мы проводим комплекс подготовительных мер, чтобы новогодние праздники отработать в штатном режиме. Работа всех стратегических объектов системы водоснабжения и водоотведения находится под пристальным контролем. Особое внимание будет уделено информации об обнаружении открытых колодцев и принятию мер немедленного реагирования. Весь комплекс мероприятий направлен на обеспечение горожанам спокойных новогодних выходных дней», – рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Избежать засоров бытовой канализацией помогут простые правила: не сливать в систему водоотведения жиры и пищевые отходы, а все бытовые отходы - полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы.

Центральная диспетчерская служба РВК-Архангельск будет работать круглосуточно. Любую информацию, связанную с водоснабжением и водоотведением, горожане могут узнать, позвонив телефону 61-00-00.