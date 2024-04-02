В майские праздники РВК-Архангельск работает в круглосуточном режиме

РВК-Архангельск работает в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения города, поэтому и в период майских праздников в рабочем процессе серьёзных изменений не планируется.

В компании утверждён план работы на весь период праздничных дней с 28 апреля по 12 мая, составлен график дежурств, определены ответственные, которые будут оперативно руководить рабочими процессами. Центральная диспетчерская служба будет работать в обычном режиме.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена техника, в том числе и для подвоза воды жителям города.

«Нам важно длинные праздничные дни отработать в штатном режиме. Для обеспечения безопасности стратегических объектов системы водоснабжения и водоотведения будет усилена их охрана. Особое внимание будет уделено информации об обнаружении открытых колодцев, чтобы немедленно реагировать. Главная задача — обеспечить горожанам спокойные выходные дни», – рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин

Сообщить об утечках, засорах канализации, передать показания приборов учета холодной воды горожане могут по многоканальному телефону 61-00-00.

Центр обслуживания клиентов в нерабочие дни работать не будет. 2,3, 6, 7 и 8 мая для горожан будет открыт офис компании на ул.Касаткиной,9.

На официальном сайте «Росводоканал Архангельск» и в мобильном приложении «РВК.Услуги» абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить своё обращение. На сайте размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов.