«РВК-Архангельск» в новогодние праздники будет работать штатно

Архангельский водоканал готов к работе в период новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования городской системы водоснабжения все службы предприятия будут работать в усиленном режиме. Сформирован график дежурства руководящего состава, проведены инструктажи, усилена охрана режимных объектов водоканала.
Для устранения возможных повреждений на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения в течение 9-ти дней организовано круглосуточное дежурство 10 аварийно-ремонтных бригад. В полной готовности вся необходимая спецтехника — экскаваторы, илососы, каналопромывочные машины, передвижные мастерские. Сформирован запас материалов, оборудования и ГСМ. На станциях очистки воды подготовлен дополнительный объём реагентов.
«Все производственные подразделения «РВК-Архангельск» в новогодние каникулы будут работать штатно. Плановые работы в этот период отменены. Кроме того, выполнен ряд профилактических мероприятий, направленных на минимизацию отключений жилого фонда в случае нештатных ситуаций и обеспечение горожанам спокойных праздничных дней», – рассказал главный инженер компании Дмитрий Черкашин.
В круглосуточном режиме будет работать центральная диспетчерская служба предприятия, где проводится сбор оперативной информации о состоянии сетей. Информацию, касающуюся холодного водоснабжения, возникновения подпоров и др., горожане могут узнать по телефону: 8 (8182) 61-00-00. По этому же номеру жители могут сообщить об открытых колодцах или поврежденных люках.