РВК-Архангельск будет трудиться и в майские праздники

РВК-Архангельск работает в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения города. График работы в период майских праздников для сотрудников производственных служб водоканала не изменится.

В компании утверждён план работы на весь период праздничных дней с 30 апреля по 12 мая, составлен график дежурств, определены ответственные, которые будут оперативно руководить рабочими процессами. Центральная диспетчерская служба будет работать в обычном режиме.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена специализированная техника.

«Предприятие весь год работает в круглосуточном режиме, и праздники в этот отточенный годами рабочий процесс серьёзных изменений не вносят. Мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить горожан надёжной и бесперебойной подачей воды и стабильной работой канализации. Чтобы архангелогородцы могли комфортно провести длинные выходные, мы промыли самые проблемные сети водоотведения, провели комплекс подготовительных работ, чтобы в случае повреждений на сетях минимизировать отключения жилого фонда. Особое внимание уделили и продолжим уделять информации об обнаружении открытых колодцев, чтобы немедленно реагировать. Главная задача — обеспечить горожанам спокойные выходные дни», – рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Сообщить об утечках, засорах канализации, передать показания приборов учета холодной воды горожане могут по многоканальному телефону 61-00-00.

Центр обслуживания клиентов в нерабочие дни работать не будет. 5, 6 и 7 мая для горожан будет открыт офис компании на ул.Касаткиной,9.

На официальном сайте РВК-Архангельск и в мобильном приложении «Мой водоканал» абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить своё обращение. На сайте размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов.

Обращаем внимание, что в зону ответственности РВК-Архангельск входят вопросы холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) на внешних сетях (до границы дома). Архангельский водоканал не занимается вопросами:

- горячей воды, ее отсутствием и ненормативным качеством;

- проблем в квартире, в доме по стояку (утечка, нет воды, засор);

- работы ливневой канализации, затопления улиц, откачки воды после дождя;

- отопления.