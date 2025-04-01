Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск будет трудиться и в майские праздники

РВК-Архангельск работает в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения города. График работы в период майских праздников для сотрудников производственных служб водоканала не изменится.

 В компании утверждён план работы на весь период праздничных дней с 30 апреля по 12 мая, составлен график дежурств, определены ответственные, которые будут оперативно руководить рабочими процессами. Центральная диспетчерская служба будет работать в обычном режиме.

 Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена специализированная техника.

 «Предприятие весь год работает в круглосуточном режиме, и  праздники в этот отточенный годами рабочий процесс серьёзных изменений не вносят. Мы сделали всё возможное, чтобы  обеспечить горожан надёжной и бесперебойной подачей воды и стабильной работой канализации. Чтобы архангелогородцы могли комфортно провести длинные выходные, мы промыли самые проблемные сети водоотведения, провели комплекс подготовительных работ, чтобы в случае повреждений на сетях минимизировать отключения жилого фонда. Особое внимание уделили и продолжим уделять информации об обнаружении открытых колодцев, чтобы немедленно реагировать. Главная задача — обеспечить горожанам спокойные выходные дни», – рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

 Сообщить об утечках, засорах канализации, передать показания приборов учета холодной воды горожане могут по многоканальному телефону 61-00-00.

 Центр обслуживания клиентов в нерабочие дни работать не будет. 5, 6 и 7 мая для горожан будет открыт офис компании на ул.Касаткиной,9.

На официальном сайте РВК-Архангельск и в мобильном приложении «Мой водоканал» абоненты могут передать показания приборов учета, оформить заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, получить дополнительные услуги или направить своё обращение. На сайте размещены все необходимые сведения о предприятии, контактная информация, образцы и формы документов. 

Обращаем внимание, что в зону ответственности РВК-Архангельск  входят вопросы холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) на внешних сетях (до границы дома).  Архангельский водоканал не занимается вопросами:

- горячей воды, ее отсутствием и ненормативным качеством;

- проблем в квартире, в доме по стояку (утечка, нет воды, засор);

- работы ливневой канализации, затопления улиц, откачки воды после дождя;

- отопления.

29 апрель 17:52 | : Экономика

Главные новости


Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика
«Мы писали, мы писали…». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (389)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20