Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Двинском Березнике для сбора мусора установили контейнеры – “тюльпаны”

Народный фронт продолжает оценку хода мусорной реформы на территории Архангельской области. По жалобам северян мы побывали в Двинском Березнике Виноградовского округа, где проживает почти 6000 человек.

На улице Виноградова, 109-В хозяек микрорайона этой весной встречают зелёно-коричневые “тюльпаны”. Но это не цветы с раскрывшимися лепестками, а мусорные баки с оторванными боками. Контейнеры разломаны, площадка не оборудована, а вокруг – грязь, доски и разбросанные отходы.

Буквально в двадцати метрах от этого “букета” – ещё и несанкционированная свалка посреди жилого сектора. Огромная гора обломков аварийного дома не вывезена и представляет собой кучу древесных пожароопасных отходов.

Народный фронт обратился в окружную прокуратуру. Требует проверить площадку и заставить чиновников привести территорию в порядок. 


24 апрель 15:47 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Накануне Пасхи в Архангельске был задержан православный пикет
Майданек. Сценарий неснятого фильма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (329)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20