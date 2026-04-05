В Двинском Березнике для сбора мусора установили контейнеры – “тюльпаны”

Народный фронт продолжает оценку хода мусорной реформы на территории Архангельской области. По жалобам северян мы побывали в Двинском Березнике Виноградовского округа, где проживает почти 6000 человек.



На улице Виноградова, 109-В хозяек микрорайона этой весной встречают зелёно-коричневые “тюльпаны”. Но это не цветы с раскрывшимися лепестками, а мусорные баки с оторванными боками. Контейнеры разломаны, площадка не оборудована, а вокруг – грязь, доски и разбросанные отходы.



Буквально в двадцати метрах от этого “букета” – ещё и несанкционированная свалка посреди жилого сектора. Огромная гора обломков аварийного дома не вывезена и представляет собой кучу древесных пожароопасных отходов.



Народный фронт обратился в окружную прокуратуру. Требует проверить площадку и заставить чиновников привести территорию в порядок.



