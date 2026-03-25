Как убирают Северодвинск

Субботники в Северодвинске стартовали гораздо раньше обычного!

Подрядчики прибирают общественные территории, коллективы учреждений ухаживают за своими зонами, а управляющие компании многоквартирных домов активно приглашают жителей на уборку дворов. И это здорово, что выходят не только целыми командами, но и поодиночке — каждый вклад важен!

- Субботники продолжаются всю неделю — вечерами, чтобы всем было удобно. А 25 апреля ждём на всероссийский субботник. Основная работа — уборка мусора и листвы. Вместе сделаем город ещё чище! – призывает северодвинцев глава города Игорь Арсентьев.



