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Дмитрий Морев сообщил расписание общегородских субботников

- С 3 апреля объявляю старт весенней уборки города. Общегородские субботники пройдут 21-22 апреля, 28-29 апреля и 5-6 мая.

 В прошлом году жители активно приняли участие в организованных акциях по уборке. Школьные коллективы, общественники, горожане, сотрудники управляющих организаций и предприятий – все объединили усилия и добились хорошего результата. В этом году предлагаю не сбавлять темпы, а наши администрации округов в этом помогут – предоставят инвентарь и организуют субботники.

 Сейчас мы активно подключаем дорожные организации, муниципальные предприятия, подрядчиков округов, УК и ТСЖ к вывозу накопившегося снега, чтобы во время первого субботника можно было приступить к уборке мусор, -  опубликовал на своей странице в социальной сети глава Архангельска Дмитрий Морев.

31 март 12:44 | : Политика / Экономика

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