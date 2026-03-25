Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

От Белого до Балтийского и обратно

Этим летом количество авиарейсов из аэропорта Архангельска в Калининград и обратно увеличится.

Приятную для путешественников и деловых людей новость анонсировал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

— Прямое авиасообщение Архангельск — Калининград действует с 2017 года. Этим летом, учитывая спрос на направление, увеличили количество рейсов до двух в неделю. Кроме того, для жителей и студентов Калининграда действует специальный тариф, делающий перелеты более доступными.

К традиционным субботним с начала июня прибавятся авиарейсы в среду.

И о тарифе.

Сейчас билеты на летние прямые рейсы из Архангельска в Калининград стоят от 14 до 16 тысяч рублей.

(фото с https://avianity.ru

17 апрель 07:30 | : Экономика

Главные новости


Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ
Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (225)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20