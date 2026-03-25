От Белого до Балтийского и обратно

Этим летом количество авиарейсов из аэропорта Архангельска в Калининград и обратно увеличится.

Приятную для путешественников и деловых людей новость анонсировал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

— Прямое авиасообщение Архангельск — Калининград действует с 2017 года. Этим летом, учитывая спрос на направление, увеличили количество рейсов до двух в неделю . Кроме того, для жителей и студентов Калининграда действует специальный тариф, делающий перелеты более доступными.

К традиционным субботним с начала июня прибавятся авиарейсы в среду.

И о тарифе.

Сейчас билеты на летние прямые рейсы из Архангельска в Калининград стоят от 14 до 16 тысяч рублей.

