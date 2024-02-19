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Аэропорт Архангельск открывает прямые рейсы в Минск

– Первое отправление из Архангельска запланировано на воскресенье, 21 апреля, а с 25 апреля рейсы по маршруту будут осуществляться раз в неделю по четвергам, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика.

Согласно расписанию, из Архангельска вылет будет организован в 11:35. В Минске самолет приземлится в 13:25. В обратный рейс воздушное судно отправится в 14:30. В столице Поморья его можно будет встречать через 2 часа 25 минут – в 16:50.

Прямое авиасообщение между Архангельском и Минском организовано благодаря реконструкции аэропорта Архангельск, которая была проведена в рамках инициированного Президентом РФ национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

В мае этого года также планируется организовать прямое авиасообщение между столицей Поморья и Нижним Новгородом.

21 март 08:14 | : Экономика

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