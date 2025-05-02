"Аэрофлот" начнет летать из "Пулково" в "Аэропорт Архангельск"

Аэрофлот в июле и августе будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск. Продажа билетов открыта.

Рейсы Аэрофлота между Санкт-Петербургом и Архангельском запланированы ежедневно. Традиционно на этой воздушной линии до 3 рейсов в сутки будет выполнять авиакомпания «Россия».

В Калининград Аэрофлот предлагает до 3 рейсов в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Одновременно авиакомпания «Россия» будет выполнять по этому востребованному маршруту до 53 рейсов в неделю.

Рейсы в Мурманск также будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания «Россия» в пиковые месяцы лета предлагает на этом направлении до 31 рейса в неделю.

Собственные рейсы Аэрофлота расширят возможности путешествий через Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково пассажиров ожидает широкая маршрутная сеть авиакомпаний Группы «Аэрофлот»: прямые перелёты по более чем 50 внутренним и зарубежным направлениям.