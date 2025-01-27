Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аэропорт «Архангельск» начинает работать в усиленном летнем режиме

С июня в главном аэропорту столицы Поморья  возрастёт количество рейсов по популярным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, Екатеринбург и Калининград. Подробности у издания «Регион 29»:

- С июня между Архангельском и Москвой будут осуществляться дополнительные рейсы по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Их количество возросло до пяти в день. 

Рейсов между областным центром и Санкт-Петербургом будет до шести в день, а авиасообщение с Мурманском будет ежедневным. Вылеты в Сочи запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 22 июня до конца сентября возобновляется прямое авиасообщение между Архангельском и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала можно будет по воскресеньям. А с 25 июня добавится дополнительный рейс в Калининград — он будет осуществляться по средам.

Увеличить количество полётов позволила масштабная реконструкция взлётно-посадочной полосы. По словам главы региона, благодаря этому главная воздушная гавань региона может принимать любые воздушные суда, а перелёты стали более безопасными и комфортными для пассажиров.

 

 

04 июнь 16:56 | : Экономика

Главные новости


Все начинается с роддома. К Дню защиты детей
О ловле стерляди на Северной Двине в начале прошлого века

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (60)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20