Аэропорт «Архангельск» начинает работать в усиленном летнем режиме

С июня в главном аэропорту столицы Поморья возрастёт количество рейсов по популярным направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, Екатеринбург и Калининград. Подробности у издания «Регион 29»:

- С июня между Архангельском и Москвой будут осуществляться дополнительные рейсы по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Их количество возросло до пяти в день.

Рейсов между областным центром и Санкт-Петербургом будет до шести в день, а авиасообщение с Мурманском будет ежедневным. Вылеты в Сочи запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с 22 июня до конца сентября возобновляется прямое авиасообщение между Архангельском и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала можно будет по воскресеньям. А с 25 июня добавится дополнительный рейс в Калининград — он будет осуществляться по средам.

Увеличить количество полётов позволила масштабная реконструкция взлётно-посадочной полосы. По словам главы региона, благодаря этому главная воздушная гавань региона может принимать любые воздушные суда, а перелёты стали более безопасными и комфортными для пассажиров.